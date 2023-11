L’arma segreta di Dionisi si è inceppata: ecco cosa manca davvero

Il Sassuolo di Dionisi sta faticando più del dovuto con l’allenatore che deve ritrovare uno dei giocatori più importanti della rosa

Una prima parte di stagione non semplice per il Sassuolo; i neroverdi, dopo undici giornate di campionato, hanno raccolto tre vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Rendimento da migliorare considerando soprattutto la capacità dei ragazzi di Dionisi di vincere contro Juventus ed Inter; partite a cui non si è riusciti a dare la giusta continuità con la squadra che non vince proprio dal match in casa dei nerazzurri.

Nella dodicesima giornata di campionato, il Sassuolo affronta la Salernitana in una gara da vincere assolutamente; servono i tre punti per risalire la classifica ed evitare di andare alla sosta a ridosso della zona retrocessione. Una partita dunque importante contro l’ultima della classe ma, nonostante questo, bisogna approcciare il match nel migliore dei modi per non rischiare brutte sorprese.

Una partita dove Dionisi farà affidamento su un reparto offensivo dove è fondamentale l’apporto di Laurienté; giocatore abile nell’uno contro uno, nel saltare l’uomo e di conseguenza andare a creare la superiorità numerica. Nel sistema di gioco del Sassuolo, l’esterno offensivo è elemento fondamentale e indispensabile nel dare un contributo determinante alla stagione dei neroverdi. Questa prima parte di stagione, però, non sta andando nel migliore dei modi con Dionisi che ha assolutamente bisogno di trovare il miglior Laurienté.

Sassuolo, Laurienté a confronto: serve un cambio di passo

Non solo Berardi come elemento fondamentale all’interno del sistema di gioco del Sassuolo; i neroverdi non possono fare a meno di Laurienté considerando la sua abilità in velocità e il fatto di essere determinante nell’uno contro uno. Il suo apporto è determinante per vivere una stagione di buon profilo ma, fino a questo momento, il classe 1998 fatica ad avere quella continuità di cui la squadra ha assolutamente bisogno.

Laurienté, fino a questo momento, ha realizzato un gol e un assist in campionato; un rendimento lontano da quello avuto nella scorsa stagione quando ha chiuso la Serie A realizzando sette gol e sei assist.

Se prendiamo in considerazione lo stesso numero di giornate, l’esterno offensivo all’undicesima della Serie A 2022/2023 aveva realizzato due gol e due assist facendo il suo esordio stagionale alle quinta partita di campionato. Elemento molto importante per il Sassuolo e per il sistema di gioco di Dionisi con l’allenatore che ha bisogno di ritrovare, il prima possibile, il vero Laurienté; giocatore indispensabile per andare a cambiare passo in campionato dopo una prima parte di stagione con troppi alti e bassi.