Esonero Garcia: traghettatore subito e top allenatore già scelto

Il Napoli pronto a voltare pagina in caso di risultato negativo con l’Empoli: Garcia a rischio, scelto già il sostituto

Vincere o rivivere le stesse sensazioni della precedente pausa del campionato. Per il Napoli il copione sembra ripetersi e nella parte della ‘vittima’ c’è sempre Rudi Garcia.

Il tecnico francese è tornato a rischio dopo il pareggio Champions contro l’Union Berlino e una prestazione che non è piaciuta a nessuno. Con la qualificazione agli ottavi ancora da blindare e una distanza già di sette punti dall’Inter prima in classifica, ma soprattutto con un tour de force che tra fine novembre e inizio dicembre proporrà le sfide con Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus, Garcia non ha possibilità di sbagliare.

Non portare a casa i tre punti contro l’Empoli significherebbe finire nuovamente sulla graticola, con la possibilità che questa volta De Laurentiis vada fino in fondo, decidendo per il ribaltone in panchina. Anzi, da questo punto di vista la scelta appare già ben delineata: prima squadra da un traghettatore, quindi Conte in panchina.

Calciomercato Napoli, esonero Garcia: Conte solo a giugno

È questa la scelta che hanno fatto i tifosi che hanno risposto al sondaggio pubblicato sul canale Telegram di Calciomercato.it.

La domanda era la seguente: “Napoli, l’esonero di Garcia torna una ipotesi concreta: cosa dovrebbe fare il club azzurro in caso di mancata vittoria con l’Empoli”. Nessun dubbio su quale sia la preferenza dei sostenitori partenopei: traghettatore e Conte a giugno si prende il 37% di preferenze.

Subito dietro l’idea di un traghettatore immediato con l’attesa per Farioli a giugno: una ipotesi che prende il 26% di preferenze. Le stesse che vanno ad un esonero con Igor Tudor in panchina. L’ex allenatore del Marsiglia è uno dei nomi indicati per entrare a stagione in corso. Infine, appena l’11% di preferenze per l’esonero immediato di Garcia con Gallardo al suo posto. Numeri chiari, quindi: Conte è l’uomo giusto – ma da giugno – per rilanciare il Napoli.