Doppio no a sorpresa: Allegri stravolge il mercato della Juventus

La Juventus prepara le mosse di calciomercato per gennaio, ma il parere di Allegri può cambiare tutto: ecco come

Le prime undici giornate di campionato, almeno a livello di risultati, hanno riproposto una Juventus ai vertici. I bianconeri, secondi a -2 dall’Inter, possono provare a sognare in grande in questa stagione.

Se in precedenza lo scudetto non era considerato, almeno a parole, un obiettivo dall’ambiente bianconero, la percezione sta cambiando, come ammesso dallo stesso Allegri. E’ una Juventus che quanto meno ha ritrovato compattezza, fame e voglia di primeggiare. Non sappiamo se basterà per lottare fino alla fine per il titolo, una grossa mano potrebbe arrivare a gennaio dal mercato in questo. Quanto emergerà dalla sessione invernale potrebbe dare armi a disposizione in più per poterci provare davvero. Tanti i nomi che stanno circolando attorno ai bianconeri, ma dallo stesso Allegri sembrerebbero arrivare indicazioni a sorpresa che potrebbero cambiare gli scenari.

Allegri e il mercato della Juventus, doppio segnale a Giuntoli

Ne è convinto il giornalista Luca Momblano, esperto di mercato e delle cose di casa Juve, che sostiene come il tecnico livornese non sia convinto da alcuni dei nomi sul tavolo.

Su ‘Juventibus’, il giornalista spiega come sarebbe arrivato il ‘veto’ da parte di Allegri per due giocatori in particolare. L’allenatore non riterrebbe convincente in pieno il profilo di Kalvin Phillips. Per quanto riguarda Lazar Samardzic, invece, questione diversa, ma il solo acquisto del serbo, a dire di Allegri, non sarebbe sufficiente e occorrerebbe un altro acquisto per mettere a posto il reparto di centrocampo.