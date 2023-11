Allegri dribbla il mercato: “Gruppo granitico, non buttiamo via tutto”. Un big out con l’Inter

La Juventus attende il Cagliari di Ranieri nell’anticipo della dodicesima giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni della vigilia di Massimiliano Allegri

La Juventus ospita all’Allianz Stadium il Cagliari, reduce da tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia dopo un avvio di stagione da dimenticare.

I bianconeri di Allegri puntano a tornare per una notte in vetta alla classifica in attesa della capolista Inter, impegnata domenica a San Siro contro il Frosinone. La ‘Vecchia Signora’ è reduce da sei risultati utili consecutivi senza subire reti e il preziosissimo successo esterno con la Fiorentina ha permesso a Rabiot e compagni di allungare al secondo posto sul Milan. Si infiamma intanto il duello scudetto con l’Inter, con le due grandi rivali che si incroceranno il 26 novembre nel Derby d’Italia di Torino al ritorno in campo dopo la sosta. Allegri per la sfida contro la compagine di Ranieri dovrà fare ancora a meno di capitan Danilo, oltre allo squalificato Rabiot. Coperta cortissima a centrocampo: il tecnico livornese che potrebbe optare per la soluzione Cambiaso per rimpiazzare il nazionale francese. In attacco ampia scelta invece per il mister bianconero, con Vlahovic che va a caccia di una maglia da titolare dopo la panchina di Firenze.

Massimiliano Allegri, come di consueto, interviene in conferenza stampa alla vigilia dell’anticipo di campionato con il Cagliari.

“Huijsen? Giocherà Gatti, il Cagliari è una squadra pericolosa e noi dobbiamo pensare alla partita di domani. Non dobbiamo strafare e fare la normalità, a fine partita dobbiamo ottenere i tre punti. Non dobbiamo pensare all’Inter tra quindici giorni, altrimenti buttiamo tutto quello che abbiamo fatto nelle ultime partite”.

“Del Piero come Ibrahimovic al Milan? Queste sono decisioni della società, io devo pensare sono ad allenare i miei giocatori e al mio staff. Ci sono altre persone che decideranno in altri campi per il bene del club”.

“Attacco? Davanti devo ancora decidere, stanno tutti bene e non è facile. Chi gioca e chi entra dà però sempre il suo contributo. Milik e Vlahovic, ad esempio, hanno fatto bene a Firenze entrando dalla panchina”.

“Assenza Rabiot? Potrei spostare McKennie in mezzo, con uno tra Cambiaso e Iling sulla destra. O altrimenti cambiare modulo, vediamo”.

“Ho un gruppo straordinario, che sta facendo cose importanti. Bisogna continuare con il profilo basso e far forza sui nostri limiti. Dopo la sosta rientrerà sicuro Alex Sandro, forse Weah, mentre non avremo ancora Danilo”.

“Condizioni Danilo? Non è un infortunio grosso, ma una lesione profonda e ci sono dei rischi maggiori. Se dovesse rientrare con l’inter tanto meglio, altrimenti preferisco posticipare il suo rientro. Facciamo un passo alla volta”.

“Con la società non abbiamo parlato di mercato. Ho a disposizione un gruppo coeso, granitico e stiamo lavorando per diventare ancora più forti. La forza di questo gruppo finora è chi ha giocato meno, che tiene alta la tensione in tutto lo spogliatoio”.

“In porta continuerò a giocare Szczesny. Non giocando le coppe ci sono meno partite e dunque un poi si complicano le cose per portiere di grande livello come Perin. Ecco perché dobbiamo tornare al più presto in Champions: deve servirci come stimola perché l’Europa è una vetrina molto importante a 360 gradi per tutti”.

Locatelli capitano: “Domani sarà lui. Tra l’altro fresco di rinnovo e gli diamo un bel premio”.