Dalle condizioni di Vlahovic al rebus Leao: “Non è ancora un fuoriclasse”

Intervenuto ai microfoni di TV PLAY, Sebastian Frey ha toccato diversi argomenti, a cominciare la tema riguardante Rafa Leao

Autentico protagonista della sfida contro il Psg, Rafa Leao continua a calamitare importanti attenzioni mediatiche. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il portoghese è il calciatore più tecnico della rosa a disposizione di Stefano Pioli.

In questo primo scorcio di stagione, però, Leao ha alternato prestazioni decisive ad altre poco appariscenti, non riuscendo a trovare quella continuità di rendimento che tutto il Milan di aspetta dal suo gioiello. Proprio di questo ha parlato l’ex estremo difensore di Fiorentina e Genoa Sebastian Frey nel corso del suo intervento ai microfoni di TV PLAY in onda su Twitch: “Leao mi è piaciuto contro il Psg. Quando vedo prestazioni del genere, penso che questo sia il suo problema: è molto discontinuo, ha i colpi da fuoriclasse ma oggi non lo è ancora. Voglio vedere conferme nelle altre partite”.

Frey ai microfoni di TV PLAY su Vlahovic: “Fisicamente non gioca al 100%, è spaventato”

Frey ha poi posto l’accento sulle condizioni di Vlahovic, che dopo un inizio scoppiettante è stato costretto a fare i conti con una fastidiosa lombalgia, dalla quale non ha ancora totalmente recuperato:

“Vlahovic è in difficoltà perché fisicamente non gioca al 100%, il problema fisico lo perseguita e lo condiziona nella sua prestazione. Dusan è spaventato, si protegge o gioca con la paura di farsi male. Non è nelle migliori condizioni per mostrare le sue qualità. Me lo sarei aspettato trascinatore: per adesso rimane un punto interrogativo. Vale la pena investire su un ragazzo che ha un problema che si fa fatica a curare?