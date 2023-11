Brutto infortunio prima di Lecce-Milan: torna nel 2024

Lecce-Milan perde un protagonista importante; il giocatore, infatti, è stato colpito da un brutto infortunio che lo terrà fuori a lungo

Il sabato della dodicesima giornata di campionato mette di fronte diverse partite interessanti e una di queste è, senza ombra di dubbio, quella tra Lecce e Milan. Un match fondamentale per entrambe le squadre; i padroni di casa hanno raccolto due punti nelle ultime cinque partite e sono reduci dalla sconfitta, all’ultimo secondo, in casa della Roma. I rossoneri, invece, non vincono in campionato da tre partite (un pareggio e due sconfitte) ma hanno battuto il PSG in Champions League trovando una vittoria di grande importanza.

Sarà una partita decisamente interessante considerando la capacità, del Lecce, di esprimere un calcio di livello e di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie ad un sistema di gioco dove la squadra di D’Aversa sa benissimo cosa fare durante i novanta minuti. Una sfida però caratterizzata da un brutto infortunio di un grande protagonista.

Parliamo di Almqvist, esterno offensivo del Lecce che (fino a questo momento) ha realizzato tre gol tra Serie A e Coppa Italia e un assist. Il classe 1999 aveva portato in vantaggio la sua squadra a Roma ma il suo gol non è servito per portare a casa un risultato importante. Giocatore forte tecnicamente, abile nell’uno contro uno e con la capacità di saltare l’uomo mettendo in difficoltà la difesa avversaria; assenza pesante per il Lecce.

Lecce, infortunio Almqvist: come sta? I tempi di recupero

Il Lecce, come obiettivo principale, ha quello di raggiungere la salvezza il prima possibile; da questo punto di vista l’assenza di Almqvist è un problema non da poco considerando le qualità del giocatore e la sua importanza nel sistema di gioco di D’Aversa. Il tecnico dovrà trovare una soluzione anche perché lo stop non sarà breve.

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto il giocatore hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra. Un brutto infortunio per un giocatore che, come abbiamo detto, è fondamentale all’interno del sistema di gioco del Lecce.

Dopo la partita con il Milan ci sarà la sosta per le nazionali, una buona notizia perché permette al giocatore di recuperare senza fretta; nonostante questo, però, l’esterno offensivo dovrebbe tornare nel 2024 saltando diverse partite.

Lecce-Milan, dunque, perde un protagonista importante: D’Aversa, per le prossime partite, dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale e che può dare un contributo determinante per l’obiettivo della squadra, la permanenza nel massimo campionato italiano.