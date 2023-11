Altra occasione dalla Premier: la Juventus studia l’assalto

La Juventus sonda il mercato e oltre ad un centrocampista punta anche ad un difensore: occhi sempre in Premier League

Ora che è lassù, in lotta con l’Inter per il primo posto, la Juventus si è fatta venire l’acquolina in bocca. Allegri continua a predicare calma, anche perché dopo la sosta arriverà lo scontro diretto che potrebbe dare un indirizzo preciso alla stagione.

Ma certo questa prima parte di campionato ha dato risposte positive e il -2 soltanto dalla vetta della classifica può spostare anche le strategie in chiave calciomercato. Giuntoli ha detto che la Juve interverrà solo se ci saranno buone occasioni, ma quelle vanno anche cercate ed è ciò che sta facendo il dirigente bianconero.

La priorità è sicuramente il centrocampista, considerate le squalifiche di Pogba (in attesa ancora del verdetto) e Fagioli (out fino alla penultima di campionato). Phillips è il nome caldo con il vertice dei giorni scorsi che ha avvicinato il calciatore alla Serie A. Il blitz di Manna in Inghilterra è servito però anche a visionare altri calciatori e tra i nomi accostati alla Juve c’è anche Badiashile.

Calciomercato Juventus, Badiashile possibile occasione

Conferme sul possibile interesse della Juventus per Badiashile arrivano anche da ‘fichajes.net’ che raccontano della possibile cessione del difensore da parte del Chelsea.

Una cessione frutta di un impiego a dir poco scarso da parte di Pochettino: l’ex Monaco in stagione ha collezionato appena una presenza per 61 minuti di gioco. Statistiche che mostrano come il calciatore non rientri nei piani dell’allenatore del Chelsea ed è per questo che i Blues sono disponibili a valutare una sua cessione invernale dopo aver speso un anno fa 38 milioni di euro per acquistarlo.

Il 22enne di Limoges è un profilo che stuzzica la Juventus che lo ha seguito già quando era in Francia. Ora il suo nome può tornare di attualità anche se poi servirebbe trovare la formula giusta, considerato che i bianconeri non hanno intenzioni di fare spese molto importanti a stagione in corso.