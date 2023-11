Juve, blitz a Londra: Phillips e tutti gli altri nomi sul taccuino di Giuntoli e Manna

Giuntoli e Manna sono voltati a Londra per un vero blitz di mercato. Nella capitale inglese sono tanti i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, che lavora per rinforzare il reparto di centrocampo ma non solo, in vista di gennaio

Dai colloqui con gli agenti di Kalvin Phillips del Manchester City, alla partita Tottenham-Chelsea. Il blitz bianconero oltremanica.

La Juventus si muove sul mercato e lo fa volando oltremanica. Il centrocampo di mister Massimiliano Allegri necessità almeno di un nuovo innesto. Passi la mancata partecipazione alle coppe europee, ma le defezioni di Paul Pogba e Nicolò Fagioli hanno comunque messo in difficoltà la rosa bianconera. Anche solo dal punto di vista meramente numerico.

Ecco dunque che il football director Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna sono stati a Londra per tessere la loro tela, lavorando su più tavoli, non solo per la mediana. Reparto dove comunque la Juventus porta avanti concretamente i dialoghi con gli agenti di Kalvin Phillips, come raccolto da calciomercato.it. Per aprire altri fronti di possibili trattative, Cristiano Giuntoli è stato sugli spalti dello stadio degli Spurs per seguire Tottenham-Chelsea, partita pazza terminata 1-4, con i padroni di casa che hanno concluso la gara in 9.

Calciomercato Juventus: Giuntoli guarda a Chelsea e Tottenham per rinforzare i bianconeri

Nella capitale inglese, si sa, il calcio è respirato in ogni angolo e in ogni quartiere. Due formazioni, tra le tante, attirano gli interessi delle dirigenza bianconera per via dei loro esuberi che possono fare a caso della Juventus.

Lunedì si è tenuta la sfida, uno dei tanti derby della Londra calcistica, tra Tottenham e Chelsea. Sugli spalti spettatore interessato Cristiano Giuntoli, football director della Juventus in missione inglese. Nelle due compagini, alcuni giocatori che interessano alla dirigenza.

Uno dei calciatori che piace alla Juve è Benoit Biadashile, centrale francese seguito già ai tempi del Monaco. Il Chelsea ci punta per il futuro e questo rende l’operazione complessa: il classe 2001 rientra da un infortunio e in questo momento è chiuso da Axel Disasi e Levi Colwill. L’idea è un prestito, se da qui a gennaio il francese non recuperasse il posto in mezzo alla difesa dei ‘blues’. Situazione analoga la vive Trevoh Chalobah, spesso fermo per infortunio: non rientra nei piani del Chelsea. La Juve osserva ma è fredda e non si spinge oltre all’idea del prestito, a causa dello storico-infortuni del’inglese di origini sierraleonesi.

Per quanto riguarda casa Tottenham, i nomi sul taccuino di Giuntoli sono principalmente tre. Il primo della lista è Emerson Royal, chiuso da Pedro Porro. Il classe ’99 gravita sulla corsia di destra e può essere una alternativa a Timo Weah, che non sta convincendo. Manco a dirlo, la Juve ci pensa per un prestito. Così come per il tanto chiacchierato Pierre Emile Hojbjerg, che però il Tottenham non vuol lasciare partire per meno di 30 milioni. Gli Spurs a gennaio perderanno per la Coppa d’Africa Malang Sarr (Senegal) e Yves Bossouma (Costa d’Avorio) e il danese scalerebbe giocoforza le gerarchie di mister Angelos Postecoglou. Ultimo, ma non per importanza, Eric Dier. Per il difensore classe ’94 si potrebbe aprire un interessante duello con la Roma, dato che l’inglese piace molto a Josè Mourinho.