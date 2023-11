Slavia Praga-Roma, probabili formazioni: rebus sulle fasce, Lukaku non riposa

La Roma fa visita allo Slavia Praga per chiudere la questione Europa League ed evitare il playoff a tre giorni dal derby



La Roma che ha rimontato in maniera incredibile con il Lecce ha aperto al meglio la sua settimana, una delle più importanti della stagione. Questa sera, ore 18.45, contro lo Slavia Praga i giallossi possono centrare il primo grande obiettivo stagionale: il passaggio del turno come primi del girone evitando quindi il playoff per accedere agli ottavi di Europa League. Un obiettivo fallito lo scorso anno, ma che stavolta è a un passo. Vincere in Repubblica Ceca regalerebbe alla squadra di Mourinho il primo posto aritmetico con due turni di anticipo. Un pareggio lascerebbe ‘solo’ un grande vantaggio, una sconfitta rimetterebbe tutto in discussione.

Per questo motivo quella con lo Slavia tutto è tutto tranne che un’amichevole, come si è già premurato di sottolineare lo Special One ieri sera in risposta alle parole di Sarri. Che intanto hanno già acceso il derby, in programma domenica alle 18. Impossibile non pensarci già, la Roma dovrà essere brava a isolare le due partite soprattutto a livello mentale. Anche perché sulle scelte di formazione Mourinho non potrà ruotare tutti gli uomini, anzi. In porta tornerà Svilar, ma la difesa è sostanzialmente obbligata. Mancini, Llorente e Ndicka è il terzetto annunciato con una piccola possibilità per l’arretramento di Celik. Che potrebbe comunque arrivare a partita in corso. Il turco resta in lizza per una maglia sulla fascia destra, magari addirittura sinistra se non ce la farà Zalewski. Il polacco ha avuto qualche linea di febbre e ieri non si è allenato in gruppo, è partito lo stesso per Praga ma non è ancora da escludere neanche una sua presenza in campo stasera.

In caso di forfait Celik (con Karsdorp a destra) o lo stesso El Shaarawy. Ricordando che Kristensen è fuori lista come Azmoun. A centrocampo Paredes di nuovo in cabina di regia dopo la squalifica con il Lecce: insieme a lui Aouar e Bove sulla carta, ma non è detto ancora che Cristante parta dalla panchina per riposare. Anche se ne avrebbe tremendamente bisogno. Così come Lukaku, che però ha dato ancora una volta piena disponibilità, visto che insegue la 15esima partita di Europa League consecutiva a segno. Insieme a lui, già annunciato da Mourinho, ci sarà Belotti. Pronto a subentrare – insieme a Dybala e Sanches – anche Pagano, che ieri ha sostituito Zalewski in conferenza stampa. Out Spinazzola, che ieri è tornato in gruppo ma non è partito per la Repubblica Ceca, così come Pellegrini, Smalling più i lungodegenti Abraham e Kumbulla.

Serie A, Slavia-Praga-Roma: le probabili formazioni e dove vederla in TV

Slavia Praga-Roma sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky Sport (canali 201 e 252) e Dazn e verrà arbitrata dal francese Francois Letexier.

SLAVIA PRAGA (3-4-1-2): Mandous; Vleck, Ogbu, Boril; Tomic, Dorley, Zafeiris, Provod; Wallem; Chytil, Van Buren.

A disposizione: Kolar, Sirotnik, Dumitrescu, Holes, Doudera, Masopust, Schranz, Jurasek, Ogunbayi, Tijani, Jurecka.

Allenatore: Trpisovsky.

Indisponibili: Sevcik. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Nnicka; Celik, Bove, Paredes, Aouar, Zalewski; Belotti, Lukaku.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Renato Sanches, Cristante, Pagano, Zalewski, Pisilli, Mannini, Joao Costa, Dybala, El Shaarawy.

Allenatore: Mourinho.

Indisponibili: Abraham, Azmoun, Kristensen, Kumbulla, Pellegrini, Smalling, Spinazzola. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Letexier (Francia).

Assistenti: Mugnier-Rahmouni.

IV Uomo: Batta

Var: Kajtazovic (Slovenia).

Avar: Bastien (Francia).