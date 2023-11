Sette sostituzioni e sconfitta a tavolino: decisione UFFICIALE

Nel calcio di oggi le sostituzioni sono diventate cinque; nonostante questo ci sta chi ha commesso un grave errore per quanto riguarda i cambi

Il calcio di oggi, tra le caratteristiche principali, ha quello delle cinque sostituzioni utilizzabili in tre slot diversi; un cambiamento che ha permesso alle varie squadre di avere più soluzioni e maggiori possibilità di andare a modificare il corso della partita. Una squadra come, ad esempio, l’Inter può giovare di questo regolamento avendo a disposizione una rosa profonda e con giocatori di qualità.

Cinque cambi rappresenta, sicuramente, una soluzione importante all’interno della stagione eppure non mancano gli errori per quanto concerne le sostituzioni. Impossibile andare a dimenticare quanto successo in Coppa Italia alla Roma; i giallorossi stavano affrontando lo Spezia e hanno perso il match a tavolino (gara comunque persa anche sul campo) per l’errore commesso da Fonseca. Il tecnico, infatti, operò sei cambi invece che cinque. Errore passato alla storia ma non isolato; ci sta, infatti, chi ha commesso uno sbaglio superiore a quello dell’allora tecnico giallorosso.

Sette sostituzioni: decisa la sconfitta a tavolino

L’episodio in Coppa Italia resterà, per sempre, per sempre nella storia del calcio ma non è da meno quanto successo a Massa in un match di Juniores 19 provinciali tra Romagnano e Blues Pietrasanta con il Romagnano ad aver vinto tre a zero a tavolino per l’errore, del Pietrasanta, di aver effettuato ben sette sostituzioni e non cinque. Errore imperdonabile e che è costata la sconfitta nonostante, sul campo, la squadra avesse vinto la sfida.