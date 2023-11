Scontri e lancio di fumogeni, club a rischio squalifica

Dopo il caos in Champions League rischio il club è a rischio squalifica: richiesti e attesi provvedimenti da parte della Uefa

Attimi di tensione durante la partita di Champions League: lancio di fumogeni in campo e scontri all’esterno dello stadio. E ora potrebbe intervenire la Uefa.

La Uefa potrebbe intervenire duramente dopo quanto accaduto durante la partita di Champions League tra Real Sociedad e Benfica. È accaduto alla Reale Arena di San Sebastian, in occasione della sfida valevole per il quarto turno del Gruppo D di Champions League e che ha visto la formazione basca imporsi per 3-1, portandosi in testa alla classifica del girone con 10 punti, a pari merito con l’Inter che in serata ha poi vinto di misura sul campo del Salisburgo.

La partita tra Real Sociedad e Benfica è terminata con una netta affermazione da parte dei padroni di casa col risultato di 3-1: due gol nei primi undici minuti con Merino e Oyarzabal. Poi è stato Barrenetxea a calare il tris al 21′, dopo un altro gol annullato a Merini per fallo di mani. Alla mezz’ora i padroni di casa avrebbero potuto realizzare anche il quarto gol con Mendez che ha sbagliato un calcio di rigore. Da segnalare, nella ripresa, il gol della bandiera realizzato da Rafa Silva per la formazione lusitana, mentre sugli spalti succedeva di tutto. I tifosi della compagine ospite, infatti hanno preso di mira i tifosi di casa, lanciando fumogeni dal settore ospiti.

Caos durante Real Sociedad-Benfica, rischio squalifica

L’arbitro Taylor, noto per la discussa direzione in occasione dell’ultima finale di Europa League tra Roma e Siviglia, non ha sospeso la partita se non per pochi secondi, necessari per discutere col delegato Uefa in merito a quanto stava accadendo.

L’accaduto non è passato inosservato, con la Real Sociedad che sul proprio account X ufficiale ha scritto: “Vergogna tifosi del Benfica”, con una durissima presa di posizione, anche per quanto accaduto all’esterno dello stadio con scontri a colpi di sedie, tavoli e bastoni.

Una situazione che ora potrebbe finire sotto la lente d’ingrandimento della Uefa che già in passato ha punito le società per i comportamenti dei suoi tifosi (vedi Roma, Fiorentina e West Ham lo scorso anno). I tifosi del Benfica potrebbero essere sanzioni con la chiusura di un settore per una o più partite europee oltre a una multa per la società.