Muriel bianconero: Gasperini dà l’ok alla cessione a gennaio

Muriel, nel corso del prossimo mercato invernale, può lasciare l’Atalanta con il centravanti che rischia di trovare poco spazio a Bergamo

L’Atalanta, nell’ultimo turno di campionato, ha affrontato l’Inter; un match che i ragazzi di Gasperini hanno perso due a uno. Nella ripresa ha fatto il suo ingresso Muriel ma il centravanti non è riuscito a dare il giusto contributo per portare il pareggio alla sua squadra. Il classe 1991, fino a questo momento, ha realizzato solamente due gol in Europa League mentre è ancora a secco in campionato.

Parliamo di un giocatore forte tecnicamente, abile nell’uno contro uno e con la possibilità di andare a creare la superiorità numerica. Muriel è all’Atalanta dal 2019 e il suo contratto scade il prossimo trenta giugno; proprio sul futuro del centravanti sembrano esserci delle novità dal momento che il colombiano potrebbe lasciare il club bergamasco nel corso della prossima sessione invernale di mercato.

Con il nuovo anno, infatti, ci sarà anche il ritorno di El Bilal Touré; notizia importante per l’Atalanta ma che rischia di togliere spazio a Muriel; il centravanti, dunque, rischia di avere un minutaggio ridotto (nonostante i numerosi impegni che attendono i ragazzi di Gasperini) e, proprio per questo, non è da escludere la possibile cessione dell’attaccante a gennaio.

Muriel-Atalanta, possibile addio a gennaio: occhio all’Udinese

Il futuro di Muriel, dunque, potrebbe essere lontano dall’Atalanta; sul giocatore è forte l’interesse dell’Udinese. I friulani hanno sì vinto in casa del Milan all’ultima giornata di campionato ma le difficoltà restano soprattutto a livello realizzativo; la squadra di Cioffi ha segnato, fino a questo momento, solamente sette reti in undici giornate. Rendimento non poi così positivo e che deve essere migliorato nel minor tempo possibile.

Una delle spiegazioni a queste difficoltà realizzative dell’Udinese non possiamo non andare a menzionare la cessione, nell’ultima sessione estiva di mercato, di Beto. All’addio del classe bisogna andare ad aggiungere una situazione complicata a livello di infortunati. Lucca, fino a questo momento, sta avendo un rendimento positivo (con tre gol in tutte le competizioni) ma il club friulano ha bisogno di un altro giocatore che vada a migliorare il reparto offensivo a disposizione di Cioffi.

Da questo punto di vista, Muriel sembra essere il profilo adatto; il classe 1991 ha già giocato all’Udinese, conosce l’ambiente friulano e può dare un contributo importante per aiutare il club friulano a raggiungere l’obiettivo prefissato, la permanenza nel massimo campionato italiano. Non ci resta che aspettare l’arrivo del mercato invernale per scoprire il futuro di Muriel che potrebbe essere lontano dall’Atalanta.