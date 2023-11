Europa League, festa Atalanta: batte lo Sturm e passa il turno

L’Atalanta si impone di misura sullo Sturm Graz, almeno i sedicesimi di Europa League già in cassaforte: e c’è il match point per gli ottavi

Vittoria preziosissima per l’Atalanta, che battendo lo Sturm Graz nel gruppo D di Europa League si assicura almeno i sedicesimi di Europa League. Successo per 1-0 siglato ad inizio ripresa da Djimsiti, a risolvere una gara difficile.

Come all’andata, gli austriaci si rivelano avversario scomodo. Partenza favorevole agli ospiti, che sorprendono l’Atalanta con ritmo e pressing alto e creano un paio di situazioni pericolose. I bergamaschi tengono botta e riemergono con il passare dei minuti, anche se nella prima frazione si procurano poche occasioni. Nella ripresa cambia tutto, la squadra di Gasperini entra in campo con una marcia diversa. Suona la carica Lookman che ha la prima chance con un destro largo. Poi sblocca in mischia Djimsiti e da lì è un’altra partita. Lo Sturm prova a reagire con Boving che fallisce una buona opportunità in area, ma l’Atalanta sale di livello e crea occasioni in serie. Muriel, Pasalic, Ederson vanno vicinissimi al gol più volte, ci pensa anche il portiere Scherpen a tenere a galla i suoi. Non arriva il raddoppio, ma i tre punti sì. Atalanta già certa almeno dei sedicesimi, se nel prossimo turno farà almeno un punto con lo Sporting si garantirà anche gli ottavi.

ATALANTA-STURM GRAZ 1-0 – 50′ Djimsiti

CLASSIFICA GRUPPO D EUROPA LEAGUE: Atalanta 10 Sporting 7 Sturm 4 Rakow 1