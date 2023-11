È scontro tra Milan e Inter: pagano la clausola da 12 milioni

Derby di mercato in vista tra Milan e Inter: nel contratto c’è una clausola rescissoria da 12 milioni di euro per cambiare maglia

Non solo Milan e Napoli. Anche l’Inter ha drizzato le antenne su Assan Ouédraogo, gioiello in forza allo Schalke 04.

Il giovanissimo centrocampista si sta mettendo in mostra nella seconda serie tedesca e prossimamente sarà protagonista al Mondiale Under 17 in Indonesia. Il Dt milanista Moncada lo segue da tempo e su di lui si sono posati gli occhi pure del Napoli come raccolto nelle scorse settimane da Calciomercato.it. Ouédraogo ha attirato le attenzioni delle big di Serie A e tra queste figura inoltre l’Inter, con Ausilio in pressing sull’entourage del giocatore per soffiarlo ai cugini rossoneri e al club di De Laurentiis.

Calciomercato Inter, sfida all’Inter per il baby Ouèdraogo

Come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe andare in scena un derby di mercato a giugno per il classe 2006, visto che difficilmente a gennaio lascerà Gelsenkirchen.

Ouédraogo è sotto contratto fino al 2027 con lo Schalke e ha attualmente un clausola rescissoria da 12 milioni di euro. Le italiane la prossima estate potrebbero offrire un contratto da professionista al 17enne giocatore, che piace per il suo repertorio completo e ovviamente per i grandi margini di crescita in prospettiva. Inter, Milan (e Napoli) non corrono però da sole nella corsa a Ouédraogo e devono respingere gli assalti della concorrenza delle compagini straniere: dal Lipsia al Bayern Monaco, passando per le sirene dei club di Premier League.