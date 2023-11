De Zerbi sulla panchina della big, arriva la conferma

Le ultime di calciomercato nella diretta Twitch di Tv Play. L’annuncio su De Zerbi che coinvolge una delle grandi della Serie A

Se per il suo ‘figlioccio’ Farioli potrebbero aprirsi le porte del Napoli, per De Zerbi si sono sopite da un po’ le voci di un suo possibile ritorno in Serie A. In un campionato dove è esploso prima del trasferimento allo Shakhtar e poi, causa guerra tra Russia e Ucraina, in Premier, sulla panchina del Brighton.

Per De Zerbi c’è una ipotesi – adesso solo giornalistica – che chiama in causa il Milan, ma in ottica giugno qualora Pioli andasse via, senza dimenticare la ‘suggestione’ Roma come erede di quel José Mourinho in scadenza a giugno.

In rossonero è cresciuto nelle vesti di calciatore, in giallorosso sarebbe potuto approdarci già qualche anno fa da allenatore. Non è più una notizia, ma a Tv Play l’ex Ds dello Shakhtar ha confermato tutto. Boto era vicino a diventare il nuovo responsabile dell’area sportiva dei capitolini e il suo ‘prescelto’ per la panchina era proprio il bresciano.

“Sì, sono stato vicino alla Roma e in panchina volevo portare De Zerbi“, le sue esatte parole.

Boto ha poi speso grandi elogi per l’attuale tecnico del Brighton, che conosce benissimo avendolo portato allo Shakhtar quando era Ds della società di Donetsk: “È davvero speciale, un genio“.

Al dirigente portoghese piacerebbe tanto lavorare in Italia: “Sì, un giorno. La Serie A, del resto, è una delle cinque leghe migliori al mondo”.

Boto a Tv Play: “Il Milan mi piace, Leao deve essere più continuo”

A Tv Play, Boto si è espresso anche su Milan-Psg di martedì, match che ha visto dal vivo al ‘Meazza’: “È stata la migliore partita della Champions di quest’anno. Il Milan mi piace molto, se riuscisse a eliminare questi alti e bassi, potrebbe diventare davvero un grande squadra”.

Il migliore della sfida è stato Leao, connazionale di Boto che non gli risparmia una critica: “È un talento straordinario che ha ancora dei margini di crescita. Potrebbe diventare da Pallone d’Oro, ma occorre che trovi maggiore continuità”, ha concluso.