Balotelli difende Donnarumma: “Su di lui cose non vere”. E parla anche di Allegri

Mario Balotelli si è soffermato su Donnarumma e il derby di Roma nel corso di Vox to Box sul canale Twitch di Tv Play

Mario Balotelli torna a parlare a Vox To Box sul canale Twitch di Tv Play. Inevitabile per l’attaccante del Demispor commentare la vittoria del Milan contro il Paris Saint-Germain in Champions League.

Match che Balotelli ha visto dal vivo, potendo ammirare le giocate di Leao e il ritorno al successo della formazione di Pioli. Un successo arrivato nonostante le parate Donnarumma autori di almeno un paio di interventi importanti.

Balotelli sul portiere del Psg dice: “Dispiace per Gigio perché le cose vere che sono successe a lui non si sanno e non merita tutto questo da parte dei milanisti. Li capisco perché non sanno come sono andate le cose, ma non sono andate come è stato raccontato. Secondo me sarebbe rimasto al Milan. Tra Donnarumma e Maignan scelgo Gigio – continua il 32enne – , anche se il francese mi piace molto”.

Balotelli sottolinea anche come non sia affatto scontare riuscire a giocare bene dopo la contestazione di cui è stato vittima Balotelli.

Da Mourinho a Thuram, parla Balotelli

Nel corso della trasmissione Mario Balotelli parla anche del derby di Roma, sottolineando come Mourinho sia “bravo a spostare l’attenzione su di lui e non sulla squadra”. C’è spazio anche per Ibrahimovic e sui cambi del modo di giocare nonostante l’età: “Lo Zlatan che giocava a 20-25 anni non era lo Zlatan che giocava dopo. Il Messi che giocava all’inizio non è il Messi che gioca oggi: c’è un cambio con l’età. È successo anche a me”.

Si passa poi a Thuram: “L’ho incontrato in Francia: è migliorato molto rispetto ad allora. Arrivare a livello di Dzeko? Ma è diverso, anche se è fortissimo”. Sulla Juventus e sul non-gioco di Allegri: “Se vinci tutte le partite giocando così ok, però facendo il catenaccio non mi piace. Se però ha scelto questa tattica e ha vinto, ha ragione Allegri”.

Poi ha continuato: “L’ho avuto al Milan e non era tutto tranne che difensivista. Quindi mi viene da pensare che alla Juve ci sono giocatori che non stanno bene o non sono così forti come pensate voi. Io lo difendo, mi piaceva tanto e ti fa anche morir dal ridere. Anche questo conta, più della tattica”. Infine si torna al derby e tra Immobile e Lukaku Balotelli fa la sua scelta: “Nella mia squadra sceglierei il belga”.