Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 8 novembre

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 8 novembre 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport è dedicata alla grande notte dei rossoneri: “MILAN IL RE SEI TU”. Spazio anche alla vittoria della Lazio: “L’oro di Ciro“. Gli altri titoli di giornata: “Inter, vinci e passa“; “Capello, Juve perché non subire gol è un gran valore”; “Kvara con Raspadori, Napoli l’Union fa la forza”.

Il Corriere dello Sport apre con la vittoria del Milan contro il Paris Saint-Germain: “FANTASTIQUE“. Sui biancocelesti, il quotidiano titola così: “La Lazio vola con Ciro 200″. Gli altri titoli di giornata: “Juve a Londra per Hojbjerg“; “Maradona, aiutaci tu”; “Inzaghi per la storia“; “Mourinho vale oro: incassi per 70 milioni”.

Anche Tuttosport nella giornata di oggi dedica la prima pagina alla prestigiosa vittoria rossonera: “PARBLEU MILAN!”. Il taglio alto, invece, è dedicato alle polemiche legate agli audio del VAR in Juventus-Verona: “E se capitasse in Juve-Inter?”. Gli altri titoli di giornata: “Toro, Juric e la Curva confronto al Filadelfia”; “Immobile 200, che ritorno: Feyenoord ko (1-0), Lazio in volo”; “Bordate, smash, salmone e riso. Sinner e Torino sono caldi”; “Iannone c’è, io, Elodie e la Ducati: alla grande”; “Mancini jr, la Samp rinascerà con Pirlo”.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 8 novembre 2023

Uno sguardo anche all’estero e alle prime pagine in particolare della stampa spagnola e francese di mercoledì 8 novembre.

La prima pagina de L’Equipe è ovviamente sulla sconfitta del Paris Saint-Germain contro il Milan: “PARIS L’EXTERIEUR NUIT“. Il quotidiano AS, invece, apre con la vittoria larga dell’Atletico Madrid: GRIEZMANN LEAGUE“.