Napoli, Garcia ancora nel mirino: “Sembrava impaurito”

L’ex attaccante del Napoli Roberto Stellone ha parlato della stagione degli azzurri e di Rudi Garcia

La stagione del Napoli vede nella partita di stasera uno dei suoi momenti clou: un eventuale vittoria contro l’Union Berlino sarebbe un passo fondamentale verso la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Un successo stasera è cruciale anche per Rudi Garcia. L’allenatore francese, che era stato vicino all’esonero durante l’ultima sosta per le nazionali, sembra aver consolidato la propria posizione grazie a una serie di risultati positivi. Ne ha parlato così a “Notizie.com” Roberto Stellone: “Se subentri raccogliendo il timone di una squadra che l’anno scorso ha ammazzato il campionato ed espresso il miglior calcio d’Europa diventa complicato”. Tuttavia per l’ex attaccante di Napoli e Torino il peggio sembra passato: “La squadra oggi è in ripresa, in questo momento sta ottenendo risultati e quindi è normale che l’allenatore ne stia approfittando per trapiantare alcuni sui concetti, diversi da quelli di Spalletti. Serve il tempo per assimilarli, ma secondo me sta facendo un buon percorso.”

Di Fusco smentisce Stellone e giudica così il Napoli

Non totalmente d’accordo con Roberto Stellone sembra essere Raffaele Di Fusco, secondo portiere nello storico Napoli guidato da Diego Armando Maradona che vinse due scudetti.

Contattato da “Notizie.com” si è espresso così sugli azzurri e su Rudi Garcia: “Per il Napoli tutte le partite sono difficili. Garcia piano piano sta iniziando a conoscere i propri giocatori, ma a oggi è attaccato agli spunti di Kvara e Politano. In questo momento non mi piace il Napoli, perché abbiamo ancora negli occhi quello dell’anno scorso. Garcia è apparso impaurito, spesso ha usato la difesa a 5, ha messo Raspadori centrocampista. Un po’ di confusione appunto per mancanza di conoscenza dei giocatori e della squadra.”