Napoli, Di Lorenzo e Politano non si danno pace: “Inspiegabile, non è possibile”

Il Napoli pareggia 1-1 con l’Union Berlino subendo un gol per una ingenuità importante, rimandando la qualificazione

Il Napoli non va oltre l’1-1 in casa contro l’Union Berlino nella partita che poteva portare aritmeticamente gli azzurri già agli ottavi di finale. Invece la squadra di Garcia si fa trovare impreparata e poi non riesce a trovare il nuovo vantaggio dopo il pareggio di Fofana.

Una prestazione e soprattutto un risultato deludente, che non mette in particolare pericolo la qualificazione ma aumenta gli interrogativi sullo stesso Napoli e una stagione che stenta a decollare. E per l’Union Berlino è il primo punto dopo addirittura 12 partite e il primo gol segnato dopo cinque gare a secco. Il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha commentato così a ‘Sky Sport’: “Dovevamo gestire meglio il vantaggio, abbiamo battuto questo angolo velocemente e non eravamo in posizione. Non si può prendere quella ripartenza. È stato un episodio e queste partite si decidono con gli episodi. È un pareggio che non ci sta, ci dispiace per i nostri tifosi perché anche oggi in casa non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. La prestazione secondo me c’è stata, ora dobbiamo guarda avanti alle prossime partite”.

Napoli-Union Berlino, Plitano: “Inspiegabile, non si possono prendere questi gol”

Prosegue il tabù Maradona, con la vittoria in casa che manca dal 27 settembre: “Dispiace perché anche stasera i tifosi sono stati eccezionali, ci hanno spinto fino alla fine. Sono sicuro che torneremo presto a vincere in casa e a gioire tutti insieme”.

Anche Matteo Politano, autore del gol del momentaneo vantaggio, ha detto la sua sulla partita di stasera: “Oggi è difficile spiegare quello che è successo, è inspiegabile. In queste partite non si possono prendere questi gol. Loro non hanno mai tirato, noi abbiamo creato tanto, ma bisogna continuare a lavorare. Abbiamo altre due partite, dobbiamo assolutamente qualificarci“. Poi sul suo momento: “Cerco di lavorare tutti i giorni, sento la fiducia del mister e cerco di ripagarla facendo gol e assist”.