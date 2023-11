Incontro e firma con la Juve: deciso il colpo dalla Premier

Il club bianconero è stato a Londra nelle scorse ore per preparare il prossimo acquisto di gennaio

Grazie all’ottimo inizio di stagione avuto in campionato, la Juventus ha pian piano iniziato a credere alle proprie chance di scudetto. Nonostante sino ad oggi Massimiliano Allegri abbia indicato altre formazioni più quotate per la vittoria del titolo, i soli due punti che separano la sua squadra in classifica dall’Inter al primo posto fanno pensare ad altro.

A togliere ogni dubbio sarà lo scontro diretto del prossimo 26 novembre, quando all’Allianz Stadium andrà di scena uno dei Derby d’Italia più sentiti ed importanti tra quelli giocati negli ultimi anni in Serie A. Le nuove ambizioni bianconere, dunque, potrebbero andare ben oltre il ‘semplice’ piazzamento tra i primi quattro posti che riporterebbe la Juve dalla prossima stagione nuovamente nella fase a gironi di Champions League.

Per questa ragione, ma non solo, a gennaio potrebbero arrivare delle novità dal mercato. Nelle ultime settimane, infatti, la rosa di Allegri è stata costretta a rinunciare a due pedine preziose del centrocampo come Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Il primo poiché sospeso dal club in seguito alla positività riscontrata al testosterone dopo un’esame antidoping dello scorso agosto, il secondo – invece – a causa della squalifica di 7 mesi per il coinvolgimento diretto nell’ambito del caso scommesse.

Calciomercato Juventus, blitz a Londra: scelto il colpo Hojbjerg

A riprova delle serie intenzioni sul mercato della Juve, lo scorso lunedì il football director Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna sono stati a Londra per assistere alla vittoria del Chelsea per 4-1 sul Tottenham.

Una spedizione con un obiettivo ben preciso, quello di aprire più tavoli di dialogo con i principali obiettivi individuati in Premier League. Tra questi, su tutti, Kalvin Phillips del Manchester City e Hojbjerg del Tottenham. Nel sondaggio lanciato quest’oggi sul canale Telegram di Calciomercato.it, proprio il centrocampista degli Spurs è stato il più votato con il 35% dei voti raccolti come obiettivo principale per gennaio, superando Phillips fermo al 24%. Buoni consensi anche quelli ricevuti da Jadon Sancho con il 31%, mentre Thomas dell’Arsenal è andato oltre il 10%.