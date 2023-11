Hartman al veleno: “Lazio famosa per difendere l’1-0”. Slot ironico sul derby di Roma

Il Feyenoord cade all’Olimpico al termine di 90 minuti vibranti in casa della Lazio che tengono tutto in gioco per gli ottavi: le parole di Slot e Hartman

Il Feyenoord non riesce a confermare la vittoria di due settimane fa a Rotterdam e all’Olimpico arriva la ‘vendetta’ della Lazio. I biancocelesti vincono 1-0 grazie alla rete di Immobile nel recupero del primo tempo ed effettuano il controsorpasso.

Una prova non brillante per gli olandesi, che senza dubbio escono con un po’ di amaro in bocca. Davanti ai giornalisti in conferenza stampa Quilindschy Hartman, difensore del Feyenoord, commenta così: “In fase difensiva eravamo solidi, loro sono stati bravi ma la Lazio non ha trovato una grande strada da percorrere. Credo che siamo più forti noi, loro sono famosi in Italia per difendere l’1-0“. Una stoccata niente male alla Lazio di Sarri, non senza una punta di veleno.

Feyenoord, Slot: “Lazio un tiro e un gol. Derby? Non voglio polemiche…”

Poi in conferenza è arrivato anche il tecnico Arne Slot: “Nei primi 15 minuti abbiamo avuto poco controllo e non ho mai sentito i tifosi di casa fischiare così forte. Loro hanno fatto un tiro in porta e hanno segnato. Abbiamo avuto tanto possesso palla, ma qui è sempre la stessa lezione a Roma”.

Se il Feyenoord ha imparato una lezione, Slot la identifica così: “La lezione è che a questo livello, in Champions, non possiamo lasciare occasioni. Fa male al nostro girone, ma abbiamo ancora l’opportunità di passare. Controllare la partita non vuol dire dominarla. Non è mai successo che la Lazio giocasse così, perché vogliono sempre tenere il pallone e non difendere. Chi preferisco che vinca il derby? Sono entrambi grandi squadre, quindi vinca il migliore. Risposta diplomatica? Sì, ma non voglio ritornare su certe polemiche dopo lo scorso anno”. Sulla stracittadina Slot risponde in maniera quasi ironica, addirittura divertita. Lazio e Roma sono due ‘nemiche’ giurate del Feyenoord in questi ultimi anni, difficile per lui esprimere una preferenza. E allora se l’è cavata così.