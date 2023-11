Giuntoli sorprende tutti: porta il nuovo Mkhitaryan a Torino

Cristiano Giuntoli è sempre molto attento al mercato e potrebbe arrivare col primo colpo a sorpresa a tinte bianconere: occhi in Russia

Da quando è arrivato a Torino, si è sempre parlato dei cosiddetti colpi alla Giuntoli: giocatori sconosciuti ai più che però si rivelano essere dei grandi acquisti. Il caso più emblematico per il rapporto qualità-prezzo è stato Kvicha Kvaratskhelia con il Napoli. Ora, il dirigente potrebbe provare a tirar fuori dal cilindro il primo coniglio in casa Juventus.

Non è un mistero che i dirigenti della Vecchia Signora siano tra i più attivi in ottica mercato in questo momento. Nella giornata di ieri, sulle pagine di Calciomercato.it, vi abbiamo raccontato in esclusiva dell’incontro londinese con l’entourage di Kalvin Phillips. Il calciatore inglese non sta trovando spazio con il Manchester City e potrebbe essere la giusta soluzione in prestito per il mercato di gennaio. Per l’estate, invece, Giuntoli potrebbe stupire tutti con un colpo direttamente dalla Russia.

La Juve visiona Spertsyan: può essere il primo colpo a sorpresa targato Giuntoli

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus nelle ultime settimane avrebbe visionato con particolare insistenza le prestazioni di Eduard Spertsyan: armeno classe 2000 del Krasnodar.

Potrebbe essere lui il primo ‘colpo alla Giuntoli’ a tinte bianconere. Spertsyan è un centrocampista dalle spiccate caratteristiche offensive e, considerate le sue origini, viene spesso paragonato a Mkhitaryan. A differenza del centrocampista dell’Inter, il classe 2000 del Krasnodar ha una struttura fisica più importante e una caratura tecnica inferiore. Con i russi si sta rendendo protagonista di una stagione di alto livello 6 gol e 1 assist in 15 partite.

L’aspetto che più aggrada gli scout bianconeri è la crescita costante che, di anno in anno, si registra in Spertsyan. Questo dimostra l’attitudine del giocatore ad imparare e la volontà di salire costantemente di livello: un aspetto non indifferente per un calciatore che si ritroverebbe catapultato in una realtà complessa come quella bianconera. Inoltre, è seguito dall’agenzia di procura CAA Stellar, con cui la Juve ha un ottimo rapporto e che potrebbe facilitare l’assalto nella prossima estate. Già, perché si tratterebbe di un innesto per l’anno prossimo, con gli scout bianconeri pronti a studiarne la crescita nel corso di questa stagione.