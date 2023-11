Garcia: “Pareggiato per una palla sbagliata: contento della prestazione”

Garcia in conferenza dopo il pareggio tra Napoli ed Union: “Politano uscito perché stanco, non abbiamo pensato a coprirci”

Campo lasciato agli avversari? “Una palla ferma, un corner per noi. Sapevamo che l’Union è pericolosa sui calci piazzati ed abbiamo sbagliato questo corner. Era possibile fare gol, ma non abbiamo pensato a coprirci le spalle. Non dobbiamo esser alla portata di un gol degli avversari. Dobbiamo fare almeno il secondo gol e vincere la partita”.

Lindstrom? “In poco tempo si può fare la differenza, ma l’ho visto entrare bene. Quando esce un giocatore all’85’ non si può dire che lo abbiamo sostituito presto. Ma, era stanco Politano e lo abbiamo cambiato”

Garcia: “Spero che il nostro stadio non sia un tabù

Tabù Maradona? “Spero sia un caso che non riusciamo a sbloccarci in casa. Speriamo di farlo domenica. Dobbiamo recuperare la giusta energia, la giusta fisicità. Solo questo c’è da fare”

Union? “Hanno difeso con fisicità, dovevamo esser più bravi a fare gol. Anche un gol annullato, dovevamo vincere: siamo delusi dal risultato, non dalla prestazione”

Striscia negativa dell’Union: “Studiamo sempre con attenzione l’avversario, anche l’ultima gara non meritava di subire tre gol in tre tiri. Sappiamo che non molla mai come squadra”