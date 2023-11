Garcia ‘esonerato’ dopo l’Union: “Via da Napoli subito”

Rudi Garcia di nuovo in discussione dopo il deludente pareggio casalingo contro l’Union Berlino. Che cosa sta succedendo

Il Napoli di Rudi Garcia non riesce a trovare continuità. Dopo il successo di Salerno, gli azzurri vengono fermati in casa dall’Union Berlino di Bonucci, reduce da 12 sconfitte consecutive tra Bundes e Champions League.

Al vantaggio iniziale di Politano risponde Fofana in contropiede. La prestazione della squadra di Rudi Garcia non è affatto piaciuta ai tifosi azzurri, e l’allenatore francese torna subito in discussione. Gli alti e bassi di inizio stagione, infatti, sembrano aver già spazientito i tifosi, che chiedono addirittura l’esonero immediato.

Napoli, i tifosi in coro: “Garcia via subito”

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

È palese che #garcia non studi le squadre avversarie. Siamo ancora in tempo! CACCIATELO!! #GARCIAOUT — andrea petrosino (@PetrosinoAndrea) November 8, 2023

La striscia di 3 vittorie non l’hai fatta nemmeno oggi. Vattene via!

Una squadra allenata bene sta partita la vince 3 a 0 nel primo tempo.

Garcia out!#garciaout #garcia — francy💙 Amo L.SPALLETTI,MERTENS,G.CONTE,R.FIENNES (@ralphfiennes55) November 8, 2023