Rimpianto Bonucci e frecciata alla Juve: “Si sbagliavano”

Le parole dell’ex difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, alla vigilia della sfida dell’Union Berlino contro il Napoli al Maradona tra scelte del passato e riscatto in Champions League

L’inizio di campionato turbolento in Bundesliga ha costretto l’Union Berlino ad essere etichettata come una delle peggiori difese d’Europa. Un trend negativo che si è diffuso a macchia d’olio anche nel percorso di Champions League della squadra tedesca, rinforzatasi di una pedina d’esperienza come Leonardo Bonucci nell’ultima sessione di mercato dopo l’uscita di scena contestata dalla Juventus.

Il calciatore italiano, ex bandiera del club bianconero, ha preso parte alla conferenza stampa di rito prima della partita contro il Napoli fra le mura dello Stadio Maradona del capoluogo partenopeo. Fra voglia di riscatto e rispetto nei confronti della formazione che a lungo ha affrontato nei tanti anni trascorsi in Serie A, Bonucci ha voluto poi soffermarsi un’ultima volta sulle ragioni che hanno interrotto il suo rapporto in maniera tanto brusca con la formazione di Massimiliano Allegri.

“Avrei preferito finire lì la carriera, ma sappiamo come sono andate le cose. Se la Juventus dovesse vincere il campionato sarei felice per la squadra e i miei ex compagni, hanno buone possibilità di farcela”, ha commentato Bonucci lasciando trasparire una certa armonia nelle sue parole.

Bonucci rinfaccia le valutazioni della Juve: “Mi dicevano di non reggere più”

Eppure le valutazioni fatte dalla società bianconera negli ultimi mesi non sono poi ancora tanto condivise dal calciatore: “Mi dicevano che non potessi più reggere certi ritmi. Ma se uno sta bene con la testa e con il corpo, può farcela per 90 minuti anche in partita”, ha poi aggiunto il calciatore.

Insomma, la grinta che ha contraddistinto Bonucci nella sua carriera non sembra essere affatto svanita. E ora l’unico obiettivo accettabile per la sua Union Berlino è quello della vittoria contro un’avversaria di livello come il Napoli. Questo è tutto ciò su cui il difensore vuol concentrarsi, chiudendo definitivamente il capitolo Juventus e tutte le considerazioni alimentate nel corso del tempo sulla sua incredibile rottura con l’ambiente bianconero.