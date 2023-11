PAGELLE e TABELLINO Milan-Psg 2-1 | Leao sale in cattedra, Giroud bomber vero

Pagelle, voti e tabellino di Milan-Psg, match di San Siro valido per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League

Il Milan rialza la testa e vince un match prestigioso, contro il Psg, con una prova da grande squadra e con un super Leao.

A sbloccare il match è Skriniar, dopo un buco clamoroso della difesa, in occasione di corner. Il pareggio del Milan arriva subito con Leao, bravissimo in rovesciata a battere Donnarumma.

Il Diavolo la ribalta sull’asse Theo Hernandez-Giroud. Splendido il colpo di testa del francese, che decide la partita. Il match si conclude così per 2 a 1.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5

Calabria 7,5

Thiaw 7

Tomori 7

Hernandez 7

Loftus-Cheek 7

Musah 6 – Dall’84’ Krunic s.v.

Reijnders 6

FLOP Pulisic 6 – Differenza abissale con Rafael Leão. L’americano torna in campo dopo i guai muscolari che l’avevano fermato a Napoli. Partita di sacrificio, ma manca la giocata di qualità che ha nelle gambe. Anche qualche appoggio di troppo sbagliato, non da lui. Ma stasera niente insufficienze per i rossoneri. Dal 91′ Florenzi s.v.

Giroud 7,5



TOP Leao 8,5 – Giocasse sempre così non avrebbe davvero nulla da invidiare ai campionissimi come Mbappe. Il gol è da vero fuoriclasse. Stasera per più di un’ora gli riesce tutto e ogni volta che parte in velocità semina il panico. Gioca anche per la squadra, facendo sempre la cosa giusta. Ma a stupire è soprattutto la voglia di sacrificarsi, con ripiegamenti difensivi, inseguimenti all’aversario e scivolate. Un Leao così era da tempo che non si vedeva, o forse non si era mai visto. Dall’84’ Okafor 6,5

All. Pioli 7,5 – Il suo Milan rinasce dalle ceneri, come una Araba Fenice. I rossoneri tornano con il 4-2-3-1 e giocano una partita con il sangue agli occhi. Il modulo antico rigenera Rafa Leao. Bene la scelta di piazzare sulla trequarti Ruben Loftus-Cheek, che fa la differenza con i suoi cambi di passo.

PSG

TOP – Donnarumma 7 – Ha le spalle larghe Gigio e lo dimostra sfornando una prestazione da grande portiere. Sono almeno tre gli interventi importanti dell’estremo difensore italiano, che non sente i fischi dei suoi ex tifosi. E’ super soprattutto nel finale quando dice no al tiro angolatissimo di Okafor.

Hakimi 5

Marquinhos 6

Skriniar 6 – Dall’89’ Barcola s.v.

L. Hernandez 5 – Dal 65′ Mukiele 6

Zaire-Emery 5,5

Ugarte 5 – Dal 60′ Ruiz 6

Vitinha 5 – Dal 60′ Lee 6

Dembélé 5,5

Kolo Muani 5 – Dal 60′ Ramos 5,5

FLOP Mbappé 4,5 – Da un futuro Pallone d’Oro ci si aspetta una prova diversa alla Scala del Calcio. Solo un paio di spunti per il 7 di Luis Enrique e nulla più. Stasera a fare Mbappe è Rafa Leao.

All. Luis Enrique 5

TABELLINO

MILAN-PSG 2-1

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernández; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Florenzi; Adli, Krunić, Pobega; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, L. Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas; Mukiele; Fabián Ruiz, Lee, Soler; Barcola, Ramos. All.: Luis Enrique.

Arbitro: Jesús Gil Manzano (ESP).

GOL: 9′ Skriniar (P), 13′ Leao (M), 51′ Giroud (M)

Ammoniti: 23′ Vitina (P), 29′ Muani (P), 43′ Ugarte (P), 55′ L. Hernandez (P), 66′ Musah (M), 80′ Skriniar