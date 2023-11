Milan-Psg, guerriglia ai Navigli: grave un tifoso francese

Milan-Psg, vigilia turbolenta della sfida: violenti scontri ai Naivigli tra le due tifoserie, in gravi condizioni un supporter francese

La vigilia di Milan-Psg, in programma stasera a San Siro per la fase a gironi di Champions League, è stata caratterizzata dagli scontri tra le due tifoserie. Atmosfera da guerriglia nella movida dei Navigli, con una violenta rissa che ha causato il ferimento grave di un tifoso francese e in maniera più lieve di altri due tifosi del Psg e di due agenti di polizia.

Stando alle ricostruzioni della Questura di Milano e di diverse testate giornalistiche, un gruppo di ultras milanisti, di diverse decine di unità, con caschi, volti coperti, manganelli, petardi e fumogeni, si sono lanciati all’assalto, intorno alla mezzanotte, dei tifosi francesi, nella zona di Ripa di Porta Ticinese. Dopo gli scontri, è stato portato in ospedale in gravi condizioni un tifoso francese di 34 anni, colpito da due coltellate, ma non sarebbe in pericolo di vita. Necessario l’intervento della polizia con delle cariche per disperdere i tifosi coinvolti, due poliziotti feriti in maniera lieve e almeno un supporter del Milan fermato e arrestato, mentre nel corso della serata le forze dell’ordine avevano già fermato e identificato 73 tifosi del Psg.