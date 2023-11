Milan, il bomber ha detto no: niente da fare per gennaio

Il Milan tenta mosse di calciomercato importanti per gennaio, sondaggio per un attaccante che però ha detto no ai rossoneri

Snodo cruciale, stasera, per la stagione del Milan, che si gioca moltissimo contro il Psg nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Si sapeva che il raggruppamento non sarebbe stato facile da affrontare, ma forse trovare un Diavolo a due punti, senza vittorie, senza gol segnati e già con l’acqua alla gola sarebbe stato difficile da immaginare.

Con i francesi, bisogna vincere per rimettersi in linea di galleggiamento verso la qualificazione, compito che non si annuncia facile anche per il particolare momento vissuto a livello generale dalla squadra. Un solo pari e tre sconfitte nelle ultime quattro gare ufficiali, Pioli e soci sono in crisi e devono provare a rialzarsi. Con il mercato che potrebbe dare una mano importante a gennaio viste le carenze emerse. In diversi ruoli, le mosse fatte dal club non sono state sufficienti fin qui e occorre correre ai ripari. Ma la dirigenza milanista ha dovuto già incassare un no piuttosto bruciante.

Milan, attaccante nel mirino: ma arriva la risposta negativa

Senza i gol di Giroud, là davanti, si fa fatica. Okafor va troppo a corrente alternata, Jovic è impalpabile, il Milan avrebbe bisogno di un altro attaccante. Ci ha provato, per un bomber che si è messo in gran luce in Bundesliga fin qui.

Prima di infortunarsi un paio di settimane fa, il guineano aveva segnato 14 reti in campionato in otto giornate con la maglia dello Stoccarda. Secondo ‘Sky Sport’, il Milan ci ha provato seriamente, ma il giocatore avrebbe preferito declinare, per non trasferirsi a metà stagione.

Il Milan intanto guarda anche a rinforzi difensivi, vista l’emergenza dopo il lungo infortunio di Kalulu. Sempre stando all’emittente satellitare, nella lista dei papabili entra anche Van Bremmen, classe 2003 del Basilea visionato da Moncada nel weekend.