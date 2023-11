Lista irregolare, UFFICIALE: fuori dalla Coppa

Il giudice ormai ha preso la sua decisione a causa della presenza irregolare di un tesserato nell’elenco del club

Caos totale in Coppa dopo il primo turno andato in scena la scorsa settimana. Il giudice unico della competizione ha infatti decretato la sconfitta a tavolino di una delle formazioni che aveva invece ottenuto sul campo una vittoria netta, a causa della presenza sul rettangolo di gioco di un calciatore che non avrebbe potuto giocare.

Lo sfortunato protagonista della vicenda è Adri López, portiere 24enne del Granada schierato per tutta la durata dell’incontro dalla formazione andalusa in occasione del primo turno di Coppa del Re dello scorso giovedì vinto per 0-3 in trasferta sul campo dell’Arosa. La formazione della quinta divisione spagnola ha infatti presentato ricorso alla Federcalcio spagnola a causa di una norma che impedisce ai calciatori iscritti come tesserati con lo status di U23 e con età superiore ai 23 anni di giocare in competizioni semi professionistiche.

Ebbene sì, perché la RFEF in Spagna considera solamente la prima e seconda divisione come campionati professionistici, mentre le altre competizioni – inclusa la Coppa del Re e la Supercoppa Spagnola – hanno come condizione base quella di essere semi professionistici. Da qui, la scelta dell’Arosa di presentare ricorso presso la Federazione per ottenere la vittoria a tavolino del match perso sul campo.

L’Arosa vince il ricorso: UFFICIALE la sconfitta a tavolino del Granada

Il Giudice Unico della RFEF, in merito al ricorso presentato dall’Arosa, si è pronunciato positivamente decretando la squalifica e dunque la sconfitta a tavolino del Granada.

Alla formazione andalusa, che ha avrà la possibilità di appellarsi contro la scelta della Federazione entro i prossimi dieci giorni, è stata addebitata anche una sanzione accessoria pari a 6 mila euro. In attesa di nuovi sviluppi, il Granada è stato ufficialmente squalificato dalla Coppa del Re, in favore della formazione gallega che invece accede al secondo turno. Dal momento in cui il sorteggio della prossima è stato fissato per il 15 novembre, questo si svolgerà senza l’esito finale dell’appello della formazione andalusa che spera a questo punto in un nuovo colpo di scena.