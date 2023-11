Leao stoppa le critiche: “Mi motivano”. Poi risponde su Mbappe

Il portoghese è tornato al gol dopo un mese e mezzo trascinando il Milan a un successo pesante contro il Psg in ottica qualificazione agli ottavi Champions

Leao ‘esalta’ la squadra e non se stesso dopo la grande vittoria col Psg che mantiene vive le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions. Il portoghese è tornato al gol dopo un mese e mezzo, trascinando i rossoneri a un successo che può dare una svolta alla stagione rossonera.

“Non ci sono parole, sono orgoglioso dei miei compagni per il lavoro incredibile che è stato fatto stasera – le parole del portoghese, autore in rovesciata della rete del momentaneo uno a uno – Sapevamo che questa partita avrebbe potuto cambiare tutto, i tre punti erano la cosa più importante e ora siamo felici. Questa vittoria ci dà fiducia, crediamo alla qualificazione“.

Leao ha esultato facendo il gesto del silenzio, in risposta alle critiche ricevute in questo periodo: “Le critiche mi motivano – sottolinea il numero dieci del Milan – Ma io parlo in campo e cerco solo di aiutare la squadra”.

Il classe ’99 ha stravinto la sfida della sfida, quella con Mbappe: “Lui è un campione e un modello per me. Se penso al Pallone d’Oro? No, io cerco di essere Rafa”.