La Juventus allarga la rosa, doppio colpo UFFICIALE

La Juventus ha diramato un comunicato ufficiale, annunciato l’ingresso in squadra di due nuovi calciatori: chi sono

Doppio innesto per la Juventus. In difficoltà numerica, tra infortuni e squalifiche, la società bianconera ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare l’ingresso di due nuovi innesti in prima squadra.

Nessun acquisto, nessun svincolato per Allegri ma due giovani che entrano a far parte a tutti gli effetti della rosa della prima squadra bianconera. Si tratta – come da comunicato del club – di Dean Huijsen e Kenan Yildiz.

I due, come si legge nella nota diramata dal club piemontese “da oggi, martedì 7 novembre 2023, fanno parte della Prima Squadra della Juventus”. Entrambi i calciatori da tempo erano nel giro della formazione maggiore bianconera, dove ora entra a tutti gli effetti.

Juventus, Huijsen e Yildiz in prima squadra

Sia Huijsen che Yildiz hanno già fatto il loro debutto in prima squadra e, nonostante la promozione ufficiale, continueranno a fare la spola tra la formazione di Allegri e la Next Gen.

Il 18enne difensore centrale olandese è sceso in campo quest’anno nei minuti finali della sfida contro il Milan e nelle altre gare è quasi sempre andato in panchina. Più consistente il numero di presente per il turco, invece: quest’anno è già a quota cinque presenze, anche se complessivamente i minuti disputati sono appena 36.