Juventus, sentenza inappellabile: “E’ un ex giocatore”

La Juventus guarda alle mosse da compiere sul calciomercato di gennaio: bocciatura per uno dei giocatori in orbita bianconera

La vittoria per 1-0 in casa della Fiorentina conferma la Juventus al secondo posto in classifica, a stretto contatto con l’Inter (solo due punti di ritardo), e alimenta le speranze dell’ambiente di poter lottare per lo scudetto. La squadra bianconera di Allegri non incanta e non incanterà mai per proposta di gioco, ma pare aver ritrovato la solidità dei tempi migliori e inizia a crederci.

Il tecnico livornese come sempre si conferma molto attento alla compattezza di squadra e sta cercando di capitalizzare al massimo questo momento, con un altro successo pesante dopo quello ottenuto in casa del Milan. Per la lotta scudetto, l’impressione è che comunque a gennaio servirà qualcosa di più, cercando di intervenire sul mercato per aumentare numero e qualità delle alternative a disposizione. Il tutto, ovviamente, cercando di mantenere la sostenibilità delle operazioni visto il delicato momento finanziario. Già diverse ipotesi sul piatto per rinforzarsi in vari reparti, ma per una di queste è già arrivata la bocciatura.

Juventus, no al ritorno di Douglas Costa: tutti contrari

Nei giorni scorsi, si è proposto per un ritorno in bianconero il grande ex Douglas Costa, attualmente svincolato. Il brasiliano si è proposto dichiarando di accettare anche il minimo di stipendio pur di tornare a Torino, ma è una proposta che non scalda i cuori, per usare un eufemismo.

Del suo possibile ritorno in bianconero si è parlato a ‘Radio Radio’. Il giornalista Stefano Carina ha spiegato: “Non scherziamo ragazzi, io l’ho visto giocare in Brasile, è imbarazzante, ormai è un ex giocatore. Hanno fatto di tutto per liberarsene e ora lo riprendono?”. Con Fernando Orsi a rincarare la dose: “Ci manca soltanto lui”. Dopo l’addio alla Juventus, in effetti, le annate vissute al Bayern, al Gremio e ai Los Angeles Galaxy lo hanno visto in netto calo rispetto ai periodi migliori.