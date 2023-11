Inter, Pavard out fino a gennaio: tutte le opzioni di Inzaghi

L’infortunio costringe Pavard a fermarsi per diverse settimane. Ecco le soluzioni a disposizione di Simone Inzaghi

L’Inter continua a volare in classifica, ma ora dovrà fare i conti con un’assenza pesante, soprattutto in chiave europea. Benjamin Pavard ha riportato una lussazione della rotula del ginocchio sinistro che obbliga i nerazzurri ad adottare misure straordinarie.

Il responso non è dei migliori: il difensore francese resterà fuori dal campo per diverse settimane e rivedrà il rettangolo verde non prima dell’inizio del 2024. L’ex Bayern è una garanzia per la difesa e la sua duttilità lo rende una pedina fondamentale per il gioco di Inzaghi. Ma non solo, lo stop del francese arriva in un momento complicato visti gli impegni ravvicinati che coinvolgono i nerazzurri in match importanti per il campionato e per la Champions. In particolare, dopo la pausa nazionali, l’Inter dovrà affrontare sfide pesanti, prime fra tutte Napoli, Benfica e Juventus. D’altra parte, però, il tecnico piacentino può affidarsi alla sua profonda rosa e trovare una soluzione con serenità.

Infortunio Pavard: Inzaghi ha la soluzione in panchina.

Nonostante l’infortunio di Pavard, Simone Inzaghi può dormire sonni tranquilli: Darmian farà gli straordinari. Il calciatore ha già dimostrato di essere in grado di giocare nella difesa a tre nerazzurra, oltre che come esterno. Già nelle prime giornate di campionato, Matteo Darmian ha giocato in quel ruolo, proprio per dare tempo al difensore francese di ambientarsi e abituarsi al gioco della sua nuova squadra.

Tenendo in considerazione, però, il calendario fitto di impegni, Darmian avrà bisogno anche di rifiatare. E qui entra in gioco Yann Bisseck. Il centrale tedesco, ad oggi, ha collezionato solamente due presenze, prima contro il Monza e poi con il Torino, per un totale di 8 minuti. Inzaghi dovrà capire se potrà contare sul 22enne e concedergli un pò di fiducia. La certezza è che ora più che mai c’è bisogno di un sacrificio in più da parte di tutti, allenatore compreso.