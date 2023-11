Inter, a giugno rivoluzione in attacco: appena arrivato e già può partire

L’Inter, per quanto riguarda la prossima sessione di mercato estiva, potrebbe fare una mini rivoluzione a livello offensivo.

Nell’ultima sessione estiva di mercato, l’Inter ha avuto una vera e propria rivoluzione a livello offensivo; l’unico ad essere rimasto è stato Lautaro Martinez, vero e proprio simbolo dei nerazzurri. Per il resto sono andati via Lukaku, Dzeko e Correa e sono arrivati Thuram, Arnautovic e Sanchez. Un reparto completamente rivoluzionato per una squadra che punta a vincere lo scudetto considerando la forza della squadra a disposizione di Inzaghi.

Le cose, però, potrebbero cambiare nuovamente nel corso del mercato estivo con i nerazzurri pronti a regalare un nuovo profilo offensivo ad Inzaghi per le prossime stagioni. Il giocatore di cui stiamo parlando è Krstovic, centravanti del Lecce e che tanto bene sta facendo con la squadra di D’Aversa.

L’attaccante, infatti, è un punto di forza della squadra che ha come obiettivo quello di raggiungere la salvezza; anche nel match contro la Roma è stato in grado di mostrare tutte le sue qualità all’interno dell’area di rigore. Fino a questo momento Krstovic ha realizzato quattro gol con il Lecce fornendo soprattutto prestazioni di altissimo livello. Un giocatore che sta dimostrando di potersi andare ad imporre in una squadra con obiettivi come lo scudetto e la Champions League. Nel corso della prossima sessione estiva di mercato, dunque, possibile nuova rivoluzione offensiva per l’Inter; qualora dovesse arrivare Krstovic, infatti, servirebbe una cessione per quanto concerne gli attaccanti.

Calciomercato Inter, piace Krstovic: ecco chi può lasciare i nerazzurri

Nel reparto offensivo dell’Inter troviamo due giocatori che possiamo definire, senza alcun problema, fondamentali per la stagione dei nerazzurri. Stiamo parlando di Lautaro Martinez e di Thuram, una coppia che sta regalando non poche soddisfazioni ai tifosi nerazzurri e ha come obiettivo quello di trascinare la squadra verso grandi traguardi. Loro due non si muovono da Milano e l’eventuale arrivo di Krstovic andrebbe a completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.

Come detto l’Inter sembra essere interessata all’attaccante del Lecce; il giocatore dovrebbe prendere il posto di uno tra Arnautovic e Sanchez perché cinque attaccanti, anche per un discorso di rotazioni, rischiano di essere troppi. Vedendo le caratteristiche del centravanti classe 2000, la sensazione è che possa prendere il posto dell’ex Bologna.

Sappiamo bene quanto Inzaghi voglia avere due prime punte e due in grado di agire alle spalle del centravanti e, proprio per questo, Sanchez avrebbe molte più chance di restare. Una situazione in ogni caso in divenire; al momento si tratta solamente di ipotesi con la prossima sessione estiva di mercato pronta a darci la risposta al futuro di Krstovic.