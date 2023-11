Gol annullati a Kean, non è ancora finita: “Dilettanti allo sbaraglio”

Resi pubblici i VAR del match tra Juventus e Verona che ha fatto tanto discutere per le due reti annullate a Kean

Fanno ancora discutere i due gol annullato a Moise Kean due settimane fa in occasione del match di campionato tra Juventus e Verona, che ha visto alla fine i bianconeri spuntarla in pieno recupero grazie al guizzo di Cambiaso.

Su ‘DAZN’, nello spazio dedicato agli audio del VAR della giornata precedente, vengono messi sotto la lente d’ingrandimento gli episodi ‘incriminati’ della sfida dell’Allianz Stadium arbitrata da Feliciani. A spiegare la dinamica e l’intervento del mezzo tecnologico è il vicedesignatore Gervasoni: “Con la bandierina arancione siamo in presenza di un fuorigioco entro il mezzo metro. Difendente, attaccante, punto di rilascio del pallone: avete visto con che cura è avvenuto il controllo – spiega sulla prima rete di Kean non convalidata per offside – Si fa un frame avanti che quello individuato dal fuorigioco semiautomatico e un altro indietro: da qui la decisione dell’annullamento. L’operatore e il VAR devono verificare che il sistema abbia individuato il frame corretto”.

Juve-Verona, VAR pubblici: monta la polemica sulle reti non convalidate a Kean

Gervasoni spiega successivamente al dinamica che ha portato all’annullamento della seconda rete di Kean dopo il contrasto con Faraoni: “L’attaccante può proteggere il pallone con il braccio, ma se colpisce il volto l’azione diventa subito fallosa“. Sui social e nello specifico su Twitter si sono scatenate le polemiche, soprattutto dei tifosi della Juventus.

Come volevasi dimostrare, neanche il VAR annulla la discrezionalità — Nicole Tosi (@TosiNicole) November 7, 2023

A me sembra veramente molto casareccio il sistema in cui scelgono il frame da considerare per valutare se è fuorigioco. Comunque abbiamo scoperto che questa selezione è a discrezione del varista e basta, buono a sapersi. — Emasco (@escognaa) November 6, 2023

VERGOGNATEVI il fuorigioco DEVE essere calcolato al momento del TOCCO e non dopo quando la palla parte dal piede… Quindi doveva essere preso il FOTOGRAMMA PRECEDENTE NON quello successivo dove la gamba tesa in avanti Indica la partenza della palla e non il tocco avvenuto prima pic.twitter.com/wF1BjKS9z3 — Onestà Juventina 💎 (@Onestidal2007) November 7, 2023

Quindi in pratica il frame scelto dalla macchina è quello giusto e insindacabile? Eppure il regolamento è chiaro sul momento da prendere per il fuorigioco — Alessio Campili (@AlessioCampili) November 7, 2023

Era un’episodio evidente come la performance teatrale di Faraoni. Per me si sta perdendo completamente lo spirito del gioco a causa di un regolamento che non va di pari passo con la tecnologia. — Emasco (@escognaa) November 6, 2023

ovviamente nessuno del var ipotizza che la manata di kean avviene a seguito della spinta di faraoni sbilanciando kean… basta guardare i piedi di kean.. entrambi sollevati da terra.. proprio perché sbilanciato in corsa… penso che nn ci sia malafede ma incompenza… — Paolo (@Paolo2571) November 7, 2023