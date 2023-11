Champions League, la cronaca di Lazio-Feyenoord 1-0

Dopo la sconfitta nella gara d’andata, la Lazio ha bisogno di tre punti contro il Feyenoord per compiere un passo importante verso la qualificazione

Reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Bologna, la Lazio va a caccia di rivincite anche in Champions League per avvicinarsi con lo spirito giusto al derby di domenica contro la Roma. Nella quarta giornata della fase a gironi, la squadra biancoceleste ospiterà il Feyenoord, dopo essere stata sconfitta per tre gol a uno in Olanda.

Un impegno non certo facile, che Maurizio Sarri dovrà affrontare in piena emergenza difensiva, viste le assenze di Nicolò Casale e Adam Marusic. Ad addolcire parzialmente i pensieri del tecnico toscano, c’è il ricordo della sfida dello scorso anno in Europa League, vinta dalla squadra laziale per 4-2. Lo stadio Olimpico evoca solo brutti ricordi per Arne Slot, battuto per 4-1 anche dalla Roma nei quarti di finale della scorsa stagione. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Lazio-Feyenoord: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

In programma martedì 7 novembre alle 21, Lazio-Feyenoord verrà trasmessa da Sky. Ecco le formazioni del match:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Slot.

CLASSIFICA GRUPPO E: Atletico Madrid 8, Lazio 7, Feyenoord 6, Celtic 1.