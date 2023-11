Dal Milan alla Juventus: l’affare si chiude a titolo gratuito

La Juventus potrebbe soffiare il colpo al Milan: possibile affare a parametro zero per il club bianconero nei prossimi mesi

Possibile colpo a sorpresa per la Juventus che potrebbe piazzare il colpo a titolo gratuito. Beffa per il Milan di Stefano Pioli.

Sono diversi i giocatori che nei prossimi mesi lasceranno il Real Madrid a parametro zero. Tra questi c’è Nacho Fernandez, difensore spagnolo classe ’90, in scadenza di contratto con i Blancos di Carlo Ancelotti. Si tratta del giocatore più longevo del Real Madrid, cresciuto nel settore giovanile fino al debutto in prima squadra nell’aprile del 2011, con José Mourinho in panchina.

Pur non essendo mai un titolarissimo, in questi dieci anni e oltre ha giocato oltre trecento partite tra Liga e coppe. In scadenza di contratto, a fine stagione potrebbe lasciare il Real Madrid e approdare in Italia dove troverebbe più spazio da titolare, pur dispiacendosi di dover lasciare il Santiago Bernabeu, soprattutto dopo aver ereditato la fascia di capitano da Karim Benzema, passato all’Al-Itthiad nella Saudi Pro League.

Calciomercato Juventus, possibile colpo Nacho a parametro zero

Il giocatore classe ’90 era finito anche nel mirino del Milan, che lo avrebbe voluto ingaggiare già a gennaio per colmare le lacune nel reparto difensivo. Il club di Florentino Perez però sta facendo i conti con un’emergenza difensiva, ecco perché l’esperto giocatore non lascerà Madrid fino al termine della corrente stagione.

Accostato anche a Inter e Roma, Nacho Fernandez potrebbe tornare concretamente nel mirino della Juventus come riportato da TeamTalk. La Vecchia Signora potrebbe piazzare il colpo in vista della prossima stagione, ingaggiando a parametro zero l’esperto difensore, soffiandolo al Milan e alle altre big italiane.

L’ingaggio di Nacho Fernandez rappresenterebbe un innesto di assoluto spessore per la Juventus, nonostante il buon rendimento del reparto arretrato nella prima parte di questa stagione, con sei clean sheet consecutivi e diciassette gol subiti in undici partite, quattro dei quali nella stessa partita col Sassuolo. Il giocatore, dal canto suo, non vorrebbe lasciare l’unica squadra per la quale ha giocato in carriera, ma allo stesso tempo vorrebbe trovare maggior spazio.