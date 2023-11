Pioli chiede un rinforzo: non c’è il via libera al Milan

La sconfitta con l’Udinese conferma le difficoltà difensive del Milan, alle prese con gli infortuni di Kalulu e Pellegrino

Sono poche le scelte per Stefano Pioli nel reparto arretrato: gli infortuni costringono il tecnico a scelte obbligate. E nel mercato invernale il club potrebbe correre ai ripari.

Difensori cercasi in casa Milan. Il club rossonero ha bisogno di rinforzi nel reparto arretrato, anche a causa degli infortuni di Kalulu e Pellegrino, i cui tempi di recupero sono tutt’altro che rapidi. Defezioni a parte, la società sembra essere intenzionata a rinforzare il reparto arretrato in vista della seconda parte di stagione. E un innesto nel corso della sessione invernale di trasferimenti potrebbe arrivare dalla Spagna.

In particolar modo dal Real Madrid: il Milan, infatti, avrebbe messo nel mirino il profilo di Nacho Fernandez, difensore spagnolo classe ’90, in scadenza di contratto con i Blancos di Carlo Ancelotti. Un giocatore che porterebbe qualità ed esperienza nella batteria di centrali difensivi del Milan, anche e soprattutto in ottica Champions League, a patto che la squadra di Stefano Pioli riesca a qualificarsi per la fase finale della massima competizione europea.

Calciomercato Milan, idea Nacho per la difesa: c’è un ostacolo

Un obiettivo concreto e importante per la difesa del Milan. Ma c’è un ostacolo non di poco conto nella eventuale trattativa per ingaggiare l’esperto difensore spagnolo, il cui futuro sembra essere comunque lontano da Madrid.

Anche il Real Madrid, infatti, è alle prese con più di un problema nel reparto arretrato. Ecco perché difficilmente nel corso della sessione invernale di calciomercato difficilmente i Blancos lasceranno partire lo stopper nativo di Madrid, cresciuto nel settore giovanile del Real di cui oggi indossa anche la fascia di capitano.

Dunque, nel mercato invernale Florentino Perez difficilmente prenderà in considerazione eventuali offerte e proposte per i difensori centrali. Quella in corso potrebbe essere comunque l’ultima stagione di Nacho al Real Madrid, visto il contratto in scadenza al 30 giugno 2024. Il giocatore non vorrebbe lasciare l’unica squadra per la quale ha giocato in carriera, ma allo stesso tempo vorrebbe trovare maggior spazio. E chissà che il Milan non possa farci un pensierino anche in vista della prossima stagione.