Contro l’Inter si gioca la Roma: “La Serie A è interessante”

Uno degli obbiettivi di mercato della Roma è uscito allo scoperto commentando il suo possibile approdo in Serie A

Durante l’avvio di questa stagione, la Roma ha dimostrato di avere ancora delle lacune in alcuni reparti. La società giallorossa è quindi al lavoro per rimpolpare la rosa a disposizione di José Mourinho. Uno dei principali obbiettivi si è esposto in merito al suo possibile approdo nella Capitale.

La Roma ha avuto un inizio di stagione complicato, alternando ottime prestazioni a pesanti sconfitte. La difficoltà nel trovare continuità, sia nel gioco che nei risultati, è anche dovuta ad una mancanza di alternative in alcuni reparti. Infatti, José Mourinho si è spesso lamentato di avere a disposizione un organico inferiore ad altre squadre come Inter, Juventus o Milan.

In aggiunta, molti giocatori giallorossi sono arrivati in prestito e a fine stagione torneranno alle proprie squadre di appartenenza. Oltre a più altisonanti Lukaku o Renato Sanches, ci sono anche i calciatori del Leeds United Llorente e Kristensen, che ricoprono ruoli delicati nello scacchiere di Mourinho. In particolare, la Roma in estate sarà costretta a ricercare un nuovo esterno destro, per sostituire il danese.

Uno dei profili valutati nell’ultima sessione di mercato dai giallorossi sembrerebbe essere Amar Dedic, terzino bosniaco in forza al Salisburgo che domani sfiderà i nerazzurri in Champions. Già l’estate scorsa c’erano stati dei sondaggi, ma la squadra capitolina non aveva mai affondato il colpo. Lo stesso calciatore è uscito allo scoperto in conferenza stampa commentando la situazione: “Non so niente di accostamenti alla Roma. La Serie A è un campionato di alto livello e interessante per un giovane come me. Per il momento però sono completamente concentrato sul Salisburgo”.

Dedic alla Roma: le possibili cifre dell’affare

Al momento il trasferimento di Dedic alla Roma è solamente una stimolante suggestione. Resta però vero che i giallorossi in estate avranno bisogno di un esterno destro di centrocampo. Per questo motivo, se si trovassero le giuste condizioni, il bosniaco potrebbe tornare al centro delle trattative giallorosse.

Amar Dedic potrebbe essere la soluzione ideale e tutti i problemi di Mourinho sulla fascia destra. Il bosniaco è un calciatore giovane, fisico e, sopratutto, già abituato a giocare in un centrocampo a 5. Il valore del classe 2002 si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma potrebbe approdare in Italia anche in prestito. Fondamentale per la Roma sarà riuscire ad ottenere la volontà del giocatore in estate.