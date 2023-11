Arnautovic tra rientro e obiettivo Champions: “Ecco il segreto dell’Inter”

Le parole del centravanti nerazzurro in conferenza stampa al fianco di Inzaghi di rientro dall’infortunio trascinano l’Inter contro il Salisburgo, per chiudere in anticipo la qualificazione agli ottavi

Sono state settimane intense in casa Inter per via dell’infortunio di Marko Arnautovic accusato nei minuti finali della sfida di campionato contro l’Empoli. Una perdita simile, infatti, ha limitato ancora di più un reparto come quello offensivo già a corto di ricambi. Eppure non è mancato l’apporto estremamente efficiente del duo Lautaro-Thuram, coadiuvati da Sanchez e dall’opzione aggiunta Klaassen.

Ora però l’attaccante austriaco è nuovamente a disposizione del tecnico per la sfida di domani sera contro il Salisburgo, al termine della quale una potenziale vittoria potrebbe garantire all’Inter il passaggio del turno agli ottavi di finale di Champions League con due giornate d’anticipo. Un’occasione che lo stesso Arnautovic non vuole lasciarsi scappare perché la sua condizione fisica sarebbe decisamente buona.

Come raccontato nella conferenza stampa della vigilia al fianco di Inzaghi, l’ex Bologna non vedeva l’ora di rientrare per aiutare la squadra. Oltretutto la cornice della Red Bull Arena è decisamente familiare per un calciatore che mette piede nel proprio Paese come ospite d’onore, accerchiato da amici e conoscenti.

Arnautovic non si sbilancia: “No alle etichette dei favoriti, il percorso è ancora lungo”

Questo però non influirà sulla sua voglia di incidere per portare a casa il miglior risultato possibile. E non contano le gerarchie: “Spetta all’allenatore decidere chi mandare in campo. Se lui mi sceglie io faccio di tutto per aiutare i miei compagni. Abbiamo un attacco molto forte, per cui gioca chi davvero se lo merita“, ha incalzato Arnautovic.

Poi non nasconde l’entusiasmo, ma con la dovuta cautela e il necessario rispetto per un’avversaria di buona qualità come il Salisburgo: “Non mi sbilancio nel dire se siamo i favoriti. Il nostro allenatore ci indica come dobbiamo giocare, a noi spetta il resto. La strada è lunga ma siamo pronti a tutto“.