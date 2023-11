Ansia in Lazio-Feyenoord: deve uscire dal campo in barella

Brutto infortunio al 20′ del primo tempo di Lazio-Feyenoord: il difensore esce in barella dopo una lunga medicazione alla testa

Già diverse emozioni nei primi minuti di Lazio-Feyenoord. All’Olimpico il match è molto teso per via dell’importanza vitale dei punti in palio, per il momento dei biancocelesti e ovviamente anche la rivalità tra le due squadre che si è accesa negli ultimi anni.

Intorno al 13′ ad avere i brividi è stata la Lazio per una distorsione davvero brutta capitata al ginocchio sinistro. La dinamica dell’incidente era abbastanza netta, poteva far presagire il peggio. Invece tempo qualche secondo e il numero 20 di Sarri ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutto l’Olimpico. Non ha la stessa fortuna invece intorno al 20′ Nieuwkoop, terzino del Feyenoord ammonito nei primi minuti di gara. Il numero 2 olandese si è scontrato violentemente con Hysaj e la sua testa. I due si sono accasciati a terra con qualche secondo di ritardo. L’albanese si è rialzato ed è rimasto in campo, Nieuwkoop invece . dopo diversi minuti – è stato trasportato fuori dalla barella, molto dolorante. Al suo posto Trauner.