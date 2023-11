UFFICIALE il rinvio della gara: l’annuncio della Federcalcio

Salta ufficialmente il match di campionato in programma la prossima domenica, appena prima della pausa per le nazionali

Con un comunicato ufficiale diffuso nelle scorse ore, la Federcalcio ha annunciato di aver accolto la richiesta formulata dal club di rinviare a data da destinarsi l’incontro di campionato programmato in calendario per domenica prossima.

Una decisione presa dalla giudice spagnola della RFEF (Federcalcio Spagnola) Carmen Pérez in seguito alla domanda presentata dal Maiorca. La partita con il Cadice, prevista inizialmente per domenica 12 novembre alle ore 14.00, è stata ufficialmente posticipata. Dietro la richiesta del club rossonero vi un evento assolutamente inusuale, vale a dire la concomitanza nello stesso giorno di un match internazionale valido per le qualificazioni ai prossimi Europei 2024 tra Kosovo e Israele.

La gara, inizialmente prevista lo scorso 15 ottobre, era stata rinviata dall’Uefa a causa del divieto imposto dalle autorità israeliane alla propria nazionale di viaggiare verso l’estero. Da qui la decisione di riprogrammare l’incontro per domenica 12 novembre alle 20.45, in una giornata già ricca di partite per diverse federazioni. Dal momento in cui rischierebbe di perdere la stella kosovara Muriqi nello scontro molto importante con il Cadice, il Maiorca ha richiesto alla federazione uno slittamento della partita.

UFFICIALE, la RFEF posticipa il match tra Maiorca e Cadice

La giudice Pérez ha dunque accolto la richiesta del Maiorca, facendo riferimento tra le motivazioni alla propria decisione ad un precedente della stagione 2021/22.

In quel caso, tra settembre ed ottobre 2021, era stato concesso il rinvio di quattro incontri di campionato in seguito all’ampliamento del cosiddetto ‘periodo Fifa’ deciso per le selezioni della Conmebol da 9 a 11 giorni complessivi. Come anticipato, ad oggi il match si ritiene posticipato a data però da destinarsi. Contro l’attuale scelta della Federazione di andare incontro alla necessità del Maiorca, inoltre, potrà essere presentata dal Cadice una richiesta di reclamo ufficiale davanti al Comitato Nazionale di Seconda Istanza entro e non oltre il limite di 48 ore dalla notifica dell’atto ufficiale.