“Premier League o Liga”: il giovane talento gela la Juventus

La Juventus guarda al mercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione; l’obiettivo, però, ha gelato i bianconeri

L’ultimo turno di campionato ha visto la Juventus vincere in casa della Fiorentina; tre punti fondamentali per i bianconeri e una classifica che vede i ragazzi di Allegri a meno due dall’Inter capolista. E’ una stagione importante per una squadra che ha come obiettivo quello di lottare, fino alla fine, per lo scudetto; il fatto di giocare solamente una volta a settimana, senza la presenza delle coppe, può rappresentare un punto a favore della Juventus.

Sul campo la missione è quello di continuare a vincere; la società, però, sta anche lavorando sul mercato per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Allegri in vista della prossima stagione. Tra gli obiettivi della dirigenza bianconera sembra esserci anche una mezzala che possa andare ad inserirsi e rappresentare una soluzione in più dal punto di vista offensivo.

Uno dei nomi seguiti dalla dirigenza è quello di Georgiy Sudakov, classe 2002 in forza allo Shakhtar; dal punto di vista tattico parliamo di un giocatore duttile che può essere impiegato sia come mezzala sia come trequartista alle spalle del centravanti. Una duttilità che lo renderebbe perfetto all’interno del sistema di gioco dei bianconeri; il giocatore, però, sembra preferire o la Premier League o la Liga.

Sudakov piace alla Juventus ma il futuro sembra lontano dall’Italia: il punto

Nell’ultima giornata di Champions League il Barcellona ha battuto due a uno lo Shakhtar che ha trovato la via della rete proprio grazie a Sudakov. Prestazione che non ha lasciato indifferenti con il quotidiano Sport che, nelle ultime ore, ha contattato proprio il fantasista. Le dichiarazioni sono state decisamente significative. “Giocare in uno dei cinque campionati significherebbe fare un passo importante” sottolineando poi “Non so se preferisco la Liga o la Premier League“.

Dichiarazioni, come detto, piuttosto significative perché fanno capire come Sudakov voglia giocare in uno dei migliori campionati europei. In Liga e in Premier potrebbe, sicuramente, crescere sotto tanti punti di vista; a questo bisogna aggiungere come un giocatore delle sue caratteristiche possa far comodo a diverse squadre.

E’ chiaro che quanto detto dal classe 2002 sembra chiudere le porte ad un possibile approdo alla Juventus anche se, come abbiamo visto, nel mercato può succedere di tutto. I bianconeri sono interessati a questo giovane talento ma devono rischiano di non poter chiudere l’affare; la sensazione è che, nella prossima sessione estiva di mercato, Sudakov possa fare il definitivo salto di qualità.