PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-JUVENTUS 0-1: prima gioia per Miretti, Chiesa non pervenuto

La Juventus passa a Firenze contro la Fiorentina con una vittoria di misura. Allo stadio ‘Franchi’ la ‘Signora’ supera la ‘Viola’ per 0-1, grazie alla prima rete con la Juve di Fabio Miretti

La formazione di mister Italiano incappa nella terza sconfitta di fila, per Allegri è -2 dall’Inter capolista. Di seguito le pagelle e il tabellino del match.

Una gara giocata dalla Fiorentina ma vinta dalla Juventus. La formazione di Italiano spinge e crea, conclude e propone. La Juve fa la Juve, difende e scappa in contropiede, come in occasione del vantaggio bianconero con la prima rete di Miretti. Male Chiesa, per i viola Parisi appare spaesato. La Fiorentina non smette di attaccare, ma sbatte sul muro juventino. Ecco le pagelle della serata.

FIORENTINA

Terracciano 6

Parisi 5: in occasione del gol del vantaggio bianconero valuta male il tracciante di Rabiot verso Kostic. Va verso il pallone, per poi tornare sui suoi passi quando è troppo tardi. Si perde il serbo, che lo infila senza difficoltà e mette in mezzo un pallone sin troppo semplice. Ad inizio ripresa, regala anche un pallone sanguinoso a Kean.

Quarta 5

Ranieri 6 (Dall’89’ Mina SV)

Biraghi 6,5

Arthur 6 (Dal 78′ Ikoné 6)

Mandragora 6

Nico Gonzalez 7: il faro offensivo della Fiorentina, non si ferma mai. Sul lato destro crea diversi problemi alla coppia Rugani-Kostic, che però reggono. Per arginarlo, Allegri inserisce anche Cambiaso. Da sottolineare la bella volè del primo tempo, disinnescata da un attento Szczesny.

Barak 6 (Dal 59′ Bonaventura 6,5)

Kouame 6 (Dal Sottil 6)

Beltran 5,5 (Dal 46′ Nzola 6)

All. Italiano 6: la sua formazione mette in campo una grande prestazione di squadra, con azioni corali e ben orchestrate. Non riesce però a trovare il pertugio giusto per bucare la difesa avversaria. I cambi non danno la svolta voluta, la sufficienza la strappa grazie alla prestazione da sottolineare della maggior parte dei viola in campo.

JUVENTUS

Szczesny 6,5

Gatti 5,5

Bremer 6,5

Rugani 6,5

McKennie 6

Miretti 7: trova la tanto agognata prima rete in bianconero alla 57^ presenza con la Juventus ‘dei grandi’. Lui che ha segnato praticamente in ogni categoria, dai Pulcini in su, con le strisce addosso. Prestazione, oltre al gol, di grande qualità, presenza e consapevolezza fino al cambio, di natura tattica per Allegri. Un gioiello per la ‘Vecchia Signora’. (Dal 61′ Cambiaso 6)

Locatelli 6

Rabiot 6

Kostic 6,5

Kean 6 (Dal 68′ Vlahovic 6)

Chiesa 4,5: il ritorno allo stadio ‘Franchi’ non è una delle migliori uscite. Il gol dell’ex non arriva e manca anche la prestazione. Spaesato, non riesce a legare con il compagno di reparto Kean e non è mai pericoloso. Nell’unica occasione che gli capita, ravvisata poi in offside, spara su Terracciano. (Dal 68′ Milik 6)

All. Allegri 6: la Juventus è immagine del suo allenatore. Granitica, come aveva chiesto il tecnico alla vigilia. Sesto clean sheet di fila, per una ‘Signora’ proiettata ora nelle zone altissime, a sole due lunghezze dall’Inter. Interessante la soluzione di Cambiaso come mezzala, per dare man forte alla corsia di sinistra.

Il tabellino di Fiorentina-Juventus 0-1

La Fiorentina cade in casa ai danni della Juventus, che passa di misura con il primo gol di Miretti in Serie A. Di seguito il tabellino della partita.

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1 (Miretti 10′)

Ammoniti: Rabiot 43′ (J), Kean 48′ (J), Gatti (J), Ranieri 83′ (F)

Espulsi: –

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Quarta, Ranieri (Dall’89’ Mina), Biraghi, Arthur (Dal 78′ Ikoné), Mandragora, Nico Gonzalez, Barak (Dal 59′ Bonaventura), Kouame (Dal Sottil), Beltran (Dal 46′ Nzola). All. Italiano

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti (Dal 61′ Cambiaso), Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean (Dal 68′ Vlahovic), Chiesa (Dal 68′ Milik). All. Allegri

Arbitro: Chiffi; Assistenti: Scatragli, Zingarelli; IV: Ayroldi

Var: Marini; Avar: Paganessi

Recupero: 3′ e 5′