Genoa, chiesto al Bayer il nuovo Rudiger a gennaio | ESCLUSIVO

Il Genoa è alla ricerca di un rinforzo per la difesa di Gilardino nel mercato di gennaio. Piace Fofana del Bayer Leverkusen in prestito al Fortuna Sittard

La ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato di Alberto Gilardino potrebbe portare il Genoa ad imbastire una trattativa complicata che coinvolge altre due società: una tedesca ed una olandese.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, infatti, i rossoblu sono interessati a Sadik Fofana, difensore centrale tedesco di origini togolesi classe 2003, che è nel giro della Nazionale Under 20 della Germania. In patria viene considerato uno dei migliori talenti della sua generazione, tanto da essere stato paragonato a Rudiger.

Il suo cartellino è di proprietà del Bayer Leverkusen, che la scorsa estate lo ha ceduto in prestito al Fortuna Sittard. In Olanda, tuttavia, Fofana sta trovando poco spazio e per questo le ‘Aspirine’ vorrebbero riportarlo alla base a gennaio per poi venderlo ad un altro club. In tale ottica il Genoa è pronto a scommettere su di lui, tanto da volerlo acquistare a titolo definitivo.

Resta da capire se i teutonici saranno disposti a privarsene con questa formula e se si troverà un’intesa economica sul prezzo del trasferimento.