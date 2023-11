Furia Juric dopo Torino-Sassuolo: insulto e gestacci

Furiosa reazione di Ivan Juric al termine di Torino-Sassuolo: la vittoria granata scatena l’esultanza rabbiosa del tecnico

Seconda vittoria consecutiva per il Torino che scaccia così la crisi e prova a risalire in classifica. Contro il Sassuolo è arrivata una vittoria importante per Juric, in tribuna ad assistere al match visto la squalifica.

Proprio al triplice fischio finale, il tecnico granata si è lasciato andare ad un’esultanza molto rabbiosa. Beccato dalle telecamere che lo hanno inquadrato quando l’arbitro ha sancito la fine della partita, Juric si è lasciato andare ad insulti e gesti, non si sa verso chi.

L’allenatore del club piemontese ha prima urlato “pezzo di m…”, quindi con entrambe le mani ha mostrato il dito medio, prima di lasciare il box dove ha assistito la partita.

Furia Juric dopo Torino-Sassuolo: con chi ce l’aveva

Difficile stabilire a chi fossero rivolti insulti e gesti di Juric nel post gara di Torino-Sassuolo.

L’allenatore è da tempo nel mirino della critica e anche i tifosi non lo hanno risparmiato nei momenti di difficoltà. Ora questo sfogo per rispondere alle critiche e liberarsi dopo novanta minuti vissuti lontano dal terreno di gioco.