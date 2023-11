Fiorentina-Juve non è finita al 90′: insulti e scambio di persona

Al termine di Fiorentina-Juventus episodio sugli spalti del ‘Franchi’ con protagonista il figlio di Vincenzo Italiano

Fiorentina-Juventus non è stata di certo solo quella che abbiamo visto in campo ieri sera. La partita ha visto passare i bianconeri al ‘Franchi’ grazie al gol iniziale di Fabio Miretti che ha regalato tre punti alla squadra di Allegri che al momento alimentano la lotta scudetto.

La sfida tra queste due squadre è ormai una classica del calcio italiano, vista la rivalità tra le tifoserie. In questa occasione, però, si è parlato tantissimo anche dello stesso svolgimento del match. L’alluvione che ha colpito la Toscana infatti ha spostato l’attenzione e anche i sentimenti dei tifosi della Fiorentina. Con la Curva Fiesole – e non solo – che chiedeva a gran voce il rinvio della partita. Così non è stato e il cuore del tifo viola non è stato presente allo stadio per darsi invece da fare in aiuto delle zone più colpite. Poi in campo ha avuto la meglio appunto la Juventus, anche se poi dopo il fischio finale la cronaca parla di un altro episodio spiacevole.

Fiorentina-Juve, il figlio di Italiano scambiato per tifoso bianconero e insultato

Come riporta ‘La Repubblica’, ci sarebbero stati dei momenti di tensione alla fine di Fiorentina-Juventus. Il figlio di Vincenzo Italiano – tecnico dei viola – sarebbe stato aggredito verbalmente da alcuni tifosi della stessa Fiorentina. Il motivo, si legge, è uno ‘scambio di persona’.

Christian è stato infatti scambiato per un sostenitore bianconero e addirittura si sarebbe rischiato il contatto fisico, poi la situazione è fortunatamente tornata alla normalità. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo stava difendendo due tifose della Juventus che stavano subendo degli insulti a fine gara. Così a sua volta il figlio dell’allenatore della Fiorentina è stato ‘etichettato’ come tifoso bianconero e aggredito verbalmente, sfiorando il contatto fisico. Christian Italiano già a febbraio 2022 era stato bersaglio di insulti da parte da alcuni sostenitori dello Spezia in occasione del ritorno al ‘Picco’ di Italiano, che pochi mesi prima era passato appunto dai liguri alla Fiorentina. Dagli spalti quel giorno arrivarono parecchi insulti al mister, poi riversati anche sui social appunto all’indirizzo di suo figlio. Che ha risposto su Instagram ‘Non sento‘ e ‘Fate pure’ pubblicando il commento blasfemo e offensivo nei suoi confronti.