Doppio infortunio nel primo tempo: è emergenza totale

Continua la serie di infortuni per il Torino che contro il Sassuolo perde due calciatori nel primo tempo: emergenza per Juric

Un Torino senza pace ed in piena emergenza. Il primo tempo contro il Sassuolo conferma il periodo nero, dal punto di vista degli infortuni, per la formazione granata.

Dopo nove minuti Juric già capisce che la serata non sarà delle più fortunate visto che Ricci è costretto a chiedere il cambio per un problema fisico. Per il centrocampista dovrebbe trattarsi di un fastidio al flessore della coscia destra che sarà valutato nei prossimi giorni. Il tecnico del Torino sceglie Vlasic per sostituirlo, ma sul finire del tempo deve utilizzare un altro dei tre slot disponibili.

Questa volta a fermarsi è Ricardo Rodriguez. Anche in questo caso dovrebbe essere stato un problema muscolare ai flessori a mettere fuori causa il difensore granata: al 44′ così le sostituzioni per i padroni di casa sono già due con l’ingresso in campo di Zima.

Rodriguez e Ricci vanno quindi ad aggiungersi alla lista degli indisponibili di Juric che conta già diversi nomi.

L’infortunio più recente (e anche il più grave) è quello occorso a Schuurs durante la partita con l’Inter: per il difensore lesione del crociato ed intervento chirurgico con 7-8 mesi di stop. Stagione praticamente finita per uno dei perni della difesa, reparto dove manca anche Djidji. Infine, fuori causa anche Soppy.