Arnautovic di nuovo in rampa di lancio: pronto il cambio con Thuram o Lautaro Martinez

Arnautovic è una validissima riserva in casa Inter, a patto di essere nelle condizioni fisiche di giocare. Gli ultimi aggiornamenti.

L’austriaco Marko Arnautovic, classe 1989, è un’ottima alternativa nella panchina di mister Simone Inzaghi. Ovviamente se utilizzabile in corso di gara come è infatti avvenuto nelle prime cinque giornate di campionato, in cui la punta di elevata statura (quasi 2 mt di altezza) è sempre entrata in campo nel secondo tempo.

Insomma, un sostituto di livello nell’Inter, come testimoniano anche le valutazioni al Fantacalcio e nei principali quotidiani nazionali: la punta ha sempre ottenuto la sufficienza da quando è tornata all’Inter, dopo una stagione nell’ormai lontano campionato 2009/2010. In particolare nella prima giornata è arrivato anche un otto al Fantacalcio in virtù di una prestazione molto convincente, e con un assist.

Fermo a causa di guai fisici per ben 13 gare tra club e nazionale, finalmente Arnautovic si sta scaldando per tornare di nuovo sul terreno di gioco e far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram, finora strautilizzati dal tecnico nerazzurro – vista la loro superiorità a livello tecnico.

Ecco allora le ultime novità e aggiornamenti sull’attaccante austriaco.

Marko Arnautovic ritorna tra i convocati per la Champions

La punta è il classico giocatore di esperienza, che può far comodo nel bel mezzo della stagione. Anzi, un suo eventuale exploit, con buoni/ottimi voti in Serie A e nelle coppe, permetterebbe all’Inter di non dover pensare ad un nuovo elemento da integrare in rosa nella sessione di calciomercato invernale.

Ciò che è certo che è che per l’impegno di mercoledì 8 contro il Salisburgo – gara di Champions – Marko Arnautovic sarà, quanto meno, tra i convocati.

E’ stato l’allenatore Inzaghi a chiarirlo a tutti, dopo la gara vinta in trasferta nell’undicesima giornata al Gewiss Stadium di Bergamo: l’austriaco tornerà in gruppo e a disposizione per la gara di coppa europea.

L’infortunio di Arnautovic

Il problema muscolare dell’austriaco è stato superato. Come riporta un comunicato dell’Inter dello scorso 25 settembre, l’atleta è stato vittima di una distrazione muscolare di media entità alla giunzione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra.

Dopo 40 giorni di stop forzato, ecco il ritorno sul terreno di gioco ed anche con un piccolo anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Ciò è sicuramente di buon auspicio per l’austriaco, il quale già nella passata stagione ha dovuto fare i conti con guai fisici che ne hanno in parte limitato l’utilizzo al Bologna.

Nel calciomercato estivo, la scelta dell’Inter è ricaduta su Arnautovic perché in rosa non ci sono altre punte di elevata statura e robuste fisicamente che, grazie alla protezione della palla, siano in grado di far salire la squadra. Senza più Lukaku andato alla Roma, la scelta è ricaduta su di lui.

Perché Arnautovic può essere l’uomo in più in casa Inter?

Lo scorso anno l’austriaco si è fatto notare, in positivo, al Bologna. I numeri parlano per lui: 10 gol segnati in 21 presenze (18 da titolare), e anche 1 assist messo a referto. Una media gol di tutto rispetto, che ha destato infatti l’interesse dei nerazzurri.

Arnautovic ha caratteristiche che possono far comodo al gioco dell’Inter, caratterizzato dalle abilità dei centrocampisti nel fornire passaggi chiave e nell’eseguire giocate utili a liberare i compagni d’attacco. Nel ruolo di ‘boa’, il 34enne sa essere un efficace punto di riferimento della squadra, pronto ad agire sia al centro di un tridente che in coppia con un altro attaccante.

Nonostante la statura elevata, ha tecnica individuale oltre alla forza fisica. Insomma, è il classico uomo che – in caso di partita bloccata – può creare qualche pericolo imprevisto alla retroguardia avversaria. D’altronde è noto anche per smarcarsi bene in area di rigore ed è dotato di un’ottima finalizzazione con ambo i piedi o con il colpo di testa. E gli abili crossatori nell’Inter di certo non mancano.

Da notare altresì che, più che altro per questioni anagrafiche Alexis Sanchez è ormai un uomo – pur di qualità – ma principalmente da ultima mezz’ora di gara. Per questo Arnautovic dovrebbe avere più chance di giocare rispetto a lui.

Anzi, se l’austriaco dovesse brillare nelle prossime settimane, l’Inter potrebbe evitare di cercare un’altra punta nel mercato di gennaio, magari volgendo l’attenzione – e le spese – verso un giocatore con un ruolo diverso. Marko ci crede e sa che, se farà bene, potrà aumentare sensibilmente il suo minutaggio.