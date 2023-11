Torna al Milan: Pioli lo riabbraccia a gennaio

Il Milan potrebbe riportare in Italia il fantasista spagnolo, che non sta trovando continuità al Real Madrid. Il punto della situazione

Non va più il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno smesso di far punti e ieri sera contro l’Udinese è arrivata la seconda sconfitta casalinga consecutiva in Serie A, che ha portato ai fischi di San Siro.

La situazione è davvero complicata e contro i bianconeri tutto è andato storto: anche il modulo, il 4-4-2, utile per ovviare alla mancanza di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze, non ha funzionato.

Pioli ieri ha schierato le due punte centrale, con Leao e Musah esterni, anche perché alla vigilia è arrivata la bocciatura di Luka Romero. Il tecnico, in conferenza stampa, ha affermato, senza troppi giri di parole, che contro il Napoli, si aspettava una prestazione diversa dall’argentino. Dopo le dichiarazioni è così arrivata l’esclusione del giocatore, che fa capire come l’ex Lazio non sia considerato pronto.

Non è da escludere così, che il Milan a gennaio torni sul mercato, anche per ovviare alla partenza di Chukwueze, chiamato a giocare la Coppa d’Africa, con la sua Nigeria.

Impossibile, chiaramente, che il Diavolo decida di fare un importante investimento per rafforzare l’attacco, ma Moncada e Furlani sono pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno.

Una di questa potrebbe arrivare dalla Spagna, dove si continua a parlare con insistenza di un possibile ritorno a Milano di Brahim Diaz. Un ritorno che Stefano Pioli accoglierebbe a braccia aperte.

Calciomercato Milan, idea Brahim Diaz: può tornare in prestito

Lo spagnolo, non è un segreto, lascerebbe il Real Madrid, solamente per far ritorno a Milano, dove si è trovato benissimo. L’ex numero dieci rossonero è, di fatto, diventato grande sotto la guida del tecnico di Parma.

Una crescita importante, che ha spinto i Blancos a riportarlo alla base, ma fino a questo momento per Diaz c’è stato davvero poco spazio. L’ex Milan ha giocato solamente 118 minuti, 109 in Liga e 9 in Champions League. Per il fantasista solamente spezzoni di gara e una presenza da titolare, contro il Las Palmas, dove ha trovato la rete, la sua unica di questo inizio di stagione.

Se la situazione non dovesse cambiare, un nuovo prestito a gennaio – direzione Milano – non sarebbe da escludere. Al Milan potrebbe giocare sulla destra, come ha spesso fatto lo scorso anno o come trequartista nel 4-2-3-1.